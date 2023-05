SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 24 maggio (221/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL “SEI”

Anche questo mercoledì annuncia la nuova estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto, di oggi 24 maggio 2023 (concorso 221/2023). Il sorteggio avverrà alle ore 20 come ben sanno i giocatori più affezionati, perciò c’è ancora un po’ da aspettare prima di capire su quale combinazione si poserà la mano della Dea Bendata. Possiamo approfittare di questi tempi morto per fare un rapido riepilogo dei premi, anche di quelli intermedi.

La combinazione di numeri vincenti del precedente concorso del SiVinceTutto era composta da: 20 – 52 – 74 – 76 – 81 – 85. In questa occasione non è stato acchiappato nessun “6”, mentre sono stati realizzati quattro punti “5” del valore di 1.367,75 euro ciascuno. Totalizzati anche 92 punti “4” da 143,42 euro e 1.299 punti “3” da 45,21 euro. Sono stati poi registrati 7.356 punti “2” che sono valsi 11,35 euro l’uno. In totale le vincite realizzate lo scorso mercoledì sono state 8.751 per un importo complessivo di 160.884 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Manca davvero pochissimo all’atteso momento che svelerà l’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto di oggi 24 maggio 2023 (concorso 221/2023). Per ingannare l’attesa e concederci un po’ di svago restando comunque concentrati sul gioco, riepiloghiamo rapidamente le regole e le modalità con cui sarà pescata la combinazione fortunata di stasera.

Per scommettere al SiVinceTutto basta compilare la schedina apposita con 12 numeri che siano compresi tra 1 e 90. Il costo per partecipare è di 5 euro. Per quanto riguarda l’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto, dovete sapere che è aperta al pubblico e si svolge nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma, a cura e garanzia di Sisal e della stessa Agenzia. In particolare, i numeri vincenti sono sorteggiati tramite macchine estrattrici certificate e il processo avviene una volta a settimana, ogni mercoledì alle ore 20 in punto. Se avete eventuali dubbi relativi al regolamento di gioco è possibile in qualsiasi momento consultare la sezione regolamenti del sito ufficiale.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 24 MAGGIO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











