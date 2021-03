SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 24 marzo (212/2021)

Penultimo appuntamento del mese in compagnia del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto che torna puntuale alle 20.00 questo mercoledì 24 marzo 2021. La Dea Bendata potrebbe sorprendere questa sera con un interessante premio da attribuire al concorrente che riuscirà ad intercettare l’intera sestina vincente, ma prima di scoprire quali sono le modalità per sfidare la sorte, scopriamo quali sono stati i premi distribuiti nella serata dello scorso mercoledì. Le vincite realizzate sono state in tutto 13.991 per un totale di 199.286 euro. Ad oggi le vincite accumulate sono state in tutto oltre 78,7 milioni di euro! Anche nel passato concorso, tuttavia, è mancata la vincita principale, ovvero quella realizzabile intercettando tutti e sei i numeri della combinazione.

Al SiVinceTutto sono stati in tutto 10 i giocatori che indovinando ben cinque numeri si sono portato a casa il premio più alto della serata pari a 677,97 euro a testa. In 208 hanno centrato il “4” del valore di 78,61 euro ciascuno. Si scende ad un gruzzoletto di poco più di 30 euro assegnato ad ognuno dei 2337 concorrenti che hanno indovinato la metà esatta della combinazione mentre il premio di consolazione di poco inferiore a 10 euro è andato nelle tasche di 11.436 appassionati, molti dei quali potrebbero ritentare la fortuna proprio in occasione del nuovo concorso odierno.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: LE REGOLE DEL GIOCO

La particolarità del SiVinceTutto, come si è ampiamente detto, consiste nel mettere in palio l’intero montepremi in un’unica sera, quella appunto del mercoledì in cui viene realizzata una nuova estrazione settimanale. Per giocare occorrerà selezionare i propri 12 numeri preferiti scelti da 1 a 90 e metterli sulla propria schedina al costo di 5 euro a giocata. Bisognerà quindi sperare di indovinare almeno metà dei numeri giocati per intercettare la combinazione vincente e portarsi a casa il premio più alto assegnato al “6”. Al SiVinceTutto, da regolamento, è possibile giocare tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55 compreso anche il giorno dell’estrazione ma fino alle 19.30.

E’ possibile persino abbonarsi fino ad un massimo di cinque concorsi consecutivi del SiVinceTutto a quello aperto sperando così di poter centrare la sestina vincente con la propria combinazione fortunata. Per scoprire se quella odierna sarà o meno la serata fortunata occorrerà fare ritorno su questa pagina poco dopo le ore 20.00 oppure consultare i numeri del nuovo concorso odierno in ricevitoria, su SisalTV, sui siti ufficiali di SiVinceTutto e Agenzia delle dogane e dei Monopoli e sul sito Sisal nella categoria “Verifica vincite”, inserendo il numero del concorso ed il codice della ricevuta di gioco.

