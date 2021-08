SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 25 agosto (234/2021)

OGGI TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Nuovo appuntamento settimanale con il SiVinceTutto in questo mercoledì 25 agosto 2021. Si tratta dell’ultimo del mese in compagnia del concorso speciale targato Superenalotto e che permette di poter vincere un bel gruzzoletto. La Dea Bendata deciderà di farsi vedere in questa calda serata che per molti rappresenta la chiusura delle vacanze estive? Per scoprirlo non ci resta che attendere le ore 20.00, quando cioè saranno estratti i nuovi numeri vincenti. A distanza di qualche ora cimentiamoci però nel racconto dell’ultimo concorso, con i principali risultati registrati nella precedente estrazione.

Ancora una volta il “6” si è fatto desiderare fino alla fine ma senza portare all’atteso riscontro: in nove concorrenti dell’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto si sono avvicinati moltissimo all’obiettivo conquistando un premio del valore di 610 euro a testa grazie al “5”. Sono stati 174 coloro che intercettando 4 numeri della combinazione fortunata hanno vinto 76 euro mentre in 2117 hanno indovinato metà della combinazione portandosi a casa il premio da 27 euro a testa. Sono stati quasi 9500 i giocatori che con il “2” si sono dovuti accontentare del premio di consolazione del valore di appena 8 euro ciascuno.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME GIOCARE, IL REGOLAMENTO

Se state cercando delle informazioni su come poter vincere al SiVinceTutto, purtroppo non potremo esservi molto d’aiuto in quanto dipenderà in gran parte dalla generosità della Dea Bendata e da un pizzico di fortuna ed audacia che non guastano mai. Tuttavia possiamo mostrarvi quali sono le regole per poter giocare e tentare di portarvi a casa uno dei premi messi a diposizione dal gioco Superenalotto del mercoledì sera. In primo luogo è bene ricordare che il montepremi in palio sarà sempre distribuito in un’unica serata, ovvero quella dell’estrazione. Ad oggi il gioco ha distribuito in tutta Italia quasi 83 milioni di euro.

In merito alle modalità di gioco, queste sono molto semplici e non richiedono particolari strategie: basta mettere in schedina almeno 12 numeri su 90 al costo di 5 euro a giocata e sperare di poter accaparrarsi una delle categorie di vincita in palio. La giocata potrà avvenire in ricevitoria, nel metodo tradizionale oppure online, previa apertura di un conto di gioco. Grazie alle nuove schede inoltre è possibile fare “strike” e vincere al SiVinceTutto: dallo scorso maggio sono disponibili presso la ricevitoria di fiducia e permetteranno di convalidare la combinazione formata dai numeri posti sul fronte sempre al prezzo di 5 euro!

