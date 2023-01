SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 25 gennaio (256/2023)

Va in scena nella serata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, il quarto appuntamento del nuovo anno con le estrazioni dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto, concorso continentale che potrebbe portare in dote ai suoi scommettitori premi in denaro decisamente generosi e in grado di imprimere una svolta radicale alla loro esistenza. Come di consueto, i sorteggi di questa settimana si terranno alle 20 e, fino ad allora, possiamo impiegare il tempo a nostra disposizione riavvolgendo il nastro di sette giorni, al fine di ripercorrere insieme gli esiti dell’estrazione di sette giorni fa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 18 gennaio (255/2023)

Nessun “6” centrato mercoledì 18 gennaio del SiVinceTutto Superenalotto, quando la combinazione vincente è stata 12 31 34 47 74 75. Tuttavia, sono stati messi a referto cinque punti “5” da 1.209,15 euro, 115 punti “4” da 126,79 euro, 1.517 punti “3” da 42,78 euro e 8.751 punti “2” da 10,54 euro l’uno. In totale, le vincite sono state 10.388, per un importo pari a 177.759,40 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 gennaio (254/2023)

REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA?

Ma come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto e come ci si può lanciare all’inseguimento dei suoi numeri vincenti? Per quanti avessero le idee confuse sull’argomento, ecco che vi riassumiamo brevemente di seguito le norme che dovranno essere osservate. Di fatto, bisognerà selezionare 12 numeri al costo di 5 euro e, subito dopo, incrociare le dita, affinché 6 di essi corrispondano alla sestina vincente del giorno. Proprio in virtù di tale considerazione, il suggerimento è quello di controllare con scrupolo la propria schedina, prima di etichettarla come “non vincente”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 4 gennaio (253/2023)

La giocata minima al SiVinceTutto Superenalotto è di una combinazione e la giocata massima è di 18.564 combinazioni. Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, è possibile anche giocare in abbonamento fino a 5 concorsi consecutivi. Con la modalità di gioco Quick Pick si può scommettere in maniera rapida e veloce. Non servirà compilare la scheda di gioco: è il terminale che sceglie per l’utente in maniera casuale i numeri delle combinazioni.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 25 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

