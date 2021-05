SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 26 maggio: numeri vincenti (221/2021)

Siete a caccia dei nuovi numeri vincenti del concorso Sivincetutto di oggi 26 maggio? Se la risposta è affermativa allora siete nel posto giusto! Poco dopo le 20, infatti, è stata resa nota la nuova sestina che potrebbe far sognare più di qualche partecipante. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a controllare subito se i numeri estratti sono gli stessi presenti sulla vostra schedina di gioco. Vi anticipiamo subito che purtroppo anche questa sera non c’è stato un vincitore con il fatidico “6”, quindi il montepremi è stato distribuito tra i vari concorrenti che hanno centrato le altre categorie di vincite. Nel dettaglio, serata fortunata per i sette giocatori che indovinando il “5” si sono portati a casa la somma di 990 euro a testa. Si scivola al premio da 157 euro per coloro che hanno indovinato il “4”, per un totale di 106 concorrenti.

Ultimi due premi in palio decisamente più bassi: in 1465 hanno centrato metà della combinazione vincente e questo ha permesso a ciascuno di loro di concludere la serata con 50 euro in più in tasca. Sono invece 11 euro quelli fruttati ai 9346 concorrenti che hanno indovinato solo due numeri su sei. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

24 – 14 – 82 – 64 – 70 – 45

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE FORTUNATA QUELLA DI OGGI?

Riparte in questo mercoledì 26 maggio l’appuntamento settimanale con il SiVinceTutto, lo speciale concorso del Superenalotto che distribuisce l’intero montepremi in palio in una sola serata, quella appunto dell’estrazione odierna. Un bel gruzzoletto attende i concorrenti appassionati del gioco che si preparano al concorso in scena alle ore 20.00 in punto, quando saranno svelati i nuovi numeri vincenti. Nel frattempo però diamo uno sguardo all’esito del precedente appuntamento dello scorso mercoledì quando sono state realizzate quasi 12 mila vincite. In totale in 11.887 hanno conquistato un premio nell’ultima giocata per un totale di ben 201.897 euro incassati. Tuttavia, nessun concorrente è riuscito a mettere a segno il “6” nè il “5”. Le vincite più alte, dunque, sono state le 151 realizzate con il “4” del valore ciascuno di 133,77 euro. In 1701 hanno indovinato il “3” portandosi a casa poco meno di 44 euro mentre con il “2” in poco più di 10 mila hanno conquistato il premio di consolazione di 10 euro.

Ad oggi il concorso SiVinceTutto SuperEnalotto ha distribuito premi per un totale di 80,5 milioni di euro. Questa sera ci attende una nuova emozionante estrazione che potrebbe contribuire a far conquistare un ricco premio grazie al “6”. Ad ogni modo il montepremi sarà tutto distribuito nella serata di oggi 26 maggio.

SIVINCETUTTO: ECCO COME SI GIOCA

Il gioco SiVinceTutto sta per tornare ed anche stasera saranno in tanti ad attendere l’esito dell’estrazione che potrebbe far gioire più di qualche appassionato. Giocare è come sempre molto semplice in quanto basta scegliere 12 numeri da 1 a 90 e metterli in gioco sperando di poter intercettare l’intera combinazione composta da sei numeri. Il costo di ciascuna giocata è pari a 5 euro. Da pochi giorni sono arrivate le nuove schede di gioco. Il mese di maggio, come si legge sul portale ufficiale del gioco Superenalotto, è particolarmente speciale in quanto sarà possibile fare “strike” con le nuove schede disponibili in tutti i punti di Vendita Sisal. Dallo scorso 24 maggio, nel dettaglio, presso la propria ricevitoria di fiducia saranno disponibili le nuove schede di gioco di SiVincetutto, che permettono di convalidare la combinazione formata dai numeri posti sul fronte, al prezzo di 5 euro. Basta fare strike per poter iniziare i festeggiamenti, ricordando che sarà possibile vincere non solo con il 6 ma anche facendo 5, 4, 3 e persino 2.

