SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 26 ottobre (243/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO: È CACCIA LA 6!

Oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, si tiene una nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto con i suoi numeri vincenti. La lotteria è legata a doppio filo al Superenalotto e ogni settimana fa trattenere il fiato a milioni di giocatori in tutto il Paese. Sarà la serata giusta per esultare e concedersi un brindisi con la Dea Bendata oppure occorrerà rimandare i festeggiamenti a data da destinarsi? Sperando nel materializzarsi della prima opzione, sarà necessario aspettare fino alle ore 20 per conoscere la risposta a tale quesito. Di conseguenza, andiamo a scoprire quanto è avvenuto sette giorni fa per ingannare l’attesa.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 19 ottobre del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 5 13 30 37 38 39, dove sono stati centrati cinque punti “5” da 1.137,49 euro. Realizzati anche 130 punti “4” da 105,51 euro, 1.464 punti “3” da 41,70 euro e 8.475 punti “2” da 10,24 euro l’uno. In totale le vincite sono state 10.074 per un importo pari a 167.236,55 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Avventuriamoci ora alla scoperta delle regole del SiVinceTutto Superenalotto, andando a capire insieme a voi lettori come si gioca. Esistono poche norme, tutte di agevole intuizione: sostanzialmente, per riassumervele, qualora desideraste ingaggiare un duello la sorte, dovreste semplicemente contrassegnare sulla vostra bolletta di gioco i vostri 12 numeri preferiti – scelti tra i 90 disponibili – al prezzo di 5 euro. Archiviato tale step, non vi rimarrebbe che impugnare il vostro talismano e lanciarvi all’inseguimento del 6.

La giocata potrà essere eseguita anche via web, quindi non solo in ricevitoria; infatti, i concorrenti potranno effettuare la loro scommessa accedendo nell’area dedicata del sito internet. Peraltro, anche in questa circostanza non si manifestano particolari difficoltà agli occhi di chi gioca, visto e considerato che la procedura risulta essere del tutto simile a quella che va in scena in forma cartacea.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 26 OTTOBRE 2022

Combinazione vincente

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











