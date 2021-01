SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 27 gennaio (204/2021)

L’appuntamento con il SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto, chiuderà in questo mercoledì 27 gennaio il primo mese dell’anno. Grande attesa in vista della nuova estrazione di oggi nella quale come sempre non mancheranno i numerosi concorrenti appassionati speranzosi di potersi accaparrare il ricco jackpot messo a disposizione. Ancora poche ore e poi scopriremo se il mese di gennaio si chiuderà in bellezza o se, come accaduto nella precedente estrazione, il tutto si risolverà con un nulla di fatto. Lo scorso mercoledì sono state realizzate in tutto 14.220 vincite per un importo di quasi 200mila euro, esattamente 195.848. In totale, dall’inizio del gioco ad oggi le vincite distribuite in tutta Italia sono state oltre 77,1 milioni di euro.

Nell’ultimo concorso del SiVinceTutto, i premi più alti sono stati i nove realizzati da altrettanti concorrenti che centrando il “5” si sono portati a casa la vincita di 740 euro. In 244 hanno invece centrato il “4” del valore di 65 euro, mentre in 2408 hanno ottenuto 29 euro indovinando metà della combinazione. In oltre 11,5 mila infine, centrando appena due numeri su sei hanno ottenuto il premio di consolazione di 8 euro. Come andrà questa sera? Non ci resta che attendere le ore 20.00 prima di scoprire i nuovi sei numeri vincenti del SiVinceTutto.

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

Anche oggi 27 gennaio, l’intero montepremi del SiVinceTutto sarà distribuito nel corso della serata. E’ questa la particolarità del gioco del mercoledì targato SuperEnalotto. Per partecipare alla nuova estrazione basterà seguire poche ma semplici regole: occorre infatti scegliere almeno 12 numeri su 90 e metterli in gioco sulla nuova schedina sempre al prezzo di 5 euro. Come abbiamo visto, oltre al “6” ci sono altre quattro categorie di vincita che permetteranno di ottenere un premio interessante. La giocata potrà svolgersi in ricevitoria compilando la propria schedina che sarà poi consegnata al rivenditore che ne convaliderà la giocata con relativa ricevuta di gioco. Sarà possibile abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi marcando l’apposito spazio presente nella schedina di gioco. Disponibile anche la possibilità di giocare online al SuperEnalotto previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. E’ possibile giocare al SiVinceTutto ogni giorno dalle 6.00 alle 23.55 e poi il mercoledì, giorno dedicato all’estrazione, fino alle 19.30.



