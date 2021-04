SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 28 aprile (217/2021)

Ultimo appuntamento del mese in compagnia del SiVinceTutto, quello di oggi, 28 aprile 2021. Si tratta dello speciale concorso Superenalotto che torna una volta a settimana, alle ore 20.00 in punto e durante il quale l’intero montepremi sarà distribuito tra tutte le categorie di vincita disponibili. E’ chiaro che ogni concorrente ambirà a conquistare l’intera combinazione fortunata ma questo dipenderà tutto dall’ondata di fortuna della serata. Prima di scoprire in che modo sarà possibile partecipare alla nuova estrazione, vediamo quali sono state le ultime vincite realizzate grazie al SiVinceTutto. Lo scorso mercoledì sono state messe a segno in tutto 12.056 vincite per un importo di 201.011 euro. La vincita maggiore però è quella realizzata grazie al “5” centrato da due concorrenti che si sono portati a casa il premio del valore di 3.419,09 euro. Niente da fare per tutti coloro che miravano al ricco “6”.

Sono stati 131 i partecipanti alla passata estrazione SiVinceTutto Superenalotto che hanno ottenuto 125 euro a testa mentre si scende a 43 euro per il premio assegnato ai quasi 1700 appassionati che hanno centrato il “3”. Infine sono stati 10.224 coloro che centrando appena due numeri della combinazione si sono portati a casa solo 10 euro. In tutto il SiVinceTutto ha permesso di realizzare 79,7 milioni di euro in tutta Italia.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

Manca sempre meno alla nuova estrazione di oggi del SiVinceTutto Superenalotto, ma prima di assistere all’estrazione dei sei numeri vincenti andiamo alla scoperta delle brevi regole utili a poter mettere in gioco i propri numeri fortunati. Quella odierna potrebbe essere per qualcuno la serata giusta in cui finalmente portarsi a casa un bel gruzzoletto in vista della chiusura del mese. Ma come poter sperare di essere baciati dalla Dea Bendata? Se non lo hai ancora fatto è necessario selezionare almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro a giocata. Occorre ribadire che l’intero montepremi del concorso viene distribuito in una sera, esattamente quella dedicata all’estrazione. La giocata del SiVinceTutto Superenalotto può essere realizzata in ricevitoria, compilando la propria schedina oppure online aprendo però un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Si può giocare tutti giorni dalle 6:00 alle 23:55 e il mercoledì, giorno di estrazione, fino alle 19.30.

