SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 28 dicembre (252/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUANTO VALE IL MONTEPREMI?

Il SiVinceTutto Superenalotto con i suoi numeri vincenti si presenta per l’ultimo appuntamento dell’anno con il concorso numero 252/2022. L’estrazione giunge esattamente a tre giorni da San Silvestro e la speranza che molti giocatori coltivano è quella di chiudere il 2022 con il “botto”, portandosi a casa una cifra generosa e in grado di far partire il 2023 nel migliore dei modi sotto il profilo finanziario. La Dea Bendata asseconderà i loro desideri? Lo scopriremo esclusivamente a partire dalle 20, quando saranno resi noti gli esiti dei sorteggi odierni. Intanto, per ingannare l’attesa che ci separa da tale svelamento, ricostruiamo quanto accaduto sette giorni fa.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 21 dicembre del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 6 35 43 59 69 78. Sono stati centrati 15 punti “5” da 401,37 euro, 132 punti “4” da 47,73 euro, 1.354 punti “3” da 47,73 euro e 8.168 punti “2” da 11,25 euro l’uno. In totale, le vincite sono state 9.647, per un importo pari a 177.056,97 euro.

LE REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA?

Come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto? E quali sono le regole da rispettare per prendere correttamente parte all’estrazione di oggi? Vi vogliamo rassicurare sin da subito, sottolineando che basterà scegliere 12 numeri al prezzo di 5 euro e, effettuato tale step, mettersi nelle mani della buona sorte. Ricchi premi potrebbero attendervi e, a tal proposito, vi ricordiamo di effettuare un’accurata attività di verifica della vostra bolletta, così da essere totalmente certi del suo esito.

Esistono anche le schedine precompilate del SiVinceTutto Superenalotto, che permettono di mettere in gioco i numeri stampati sul fronte, scegliendo tra differenti versioni grafiche. Sono reperibili in ogni ricevitoria italiana ed è sufficiente consegnare al rivenditore il biglietto che si preferisce per convalidarlo. Inoltre, con la modalità di gioco “Quick Pick” si può giocare al SiVinceTutto Superenalotto in maniera rapida e veloce: non servirà compilare la scheda di gioco, sarà il terminale a selezionare una combinazione casuale.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 28 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











