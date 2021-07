SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 28 luglio 2021 (230/2021)

TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CI SARANNO VINCITE MILIONARIE?

Si rinnova l’appuntamento con la fortuna grazie all’estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Anche oggi, come ogni mercoledì, viene messo in palio tutto il montepremi, tutto stasera. Se non avete ancora effettuato la giocata e volete partecipare al concorso di stasera, allora dovete semplicemente scegliere almeno 12 numeri su 90, al prezzo di 5 euro. Come potete notare, la modalità di gioco è davvero molto semplice. Poi appena escono i numeri vincenti, che raccoglieremo in diretta e vi proporremo il prima possibile, dovrete controllare se avete centrato 6, 5, 4, 3 o 2 numeri della combinazione estratta. In base alla corrispondenza, si ottengono diversi premi.

Come quelli vinti la settimana scorsa, quando con il “6” è stata conquistata una vincita di 57.477,97 euro. Un gran bel colpo per chi si è affidato a SiVinceTutto Superenalotto per dare una svolta alla propria vita.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME AVVIENE

L’estrazione di SiVinceTutto Superenalotto si tiene oggi, mercoledì 28 luglio 2021, come sempre presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma. A realizzarla e garantirla Sisal e l’Agenzia stessa. Ci sono specifiche macchine estrazioni certificate per realizzare l’estrazione. Comunque a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni, c’è una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco. Una volta usciti i numeri vincenti, che potete trovare qui dopo l’estrazione, potrete consultarli per un’ulteriore verifica, oltre che in ricevitoria, anche su Sisal TV, sui siti internet di SiVinceTutto Superenalotto e Adm. C’è poi un altro sistema per verificare l’esito della propria giocata, quindi per scoprire se è vincente, cioè inserendo il codice della ricevuta attraverso la funzione “verifica vincite” che si trova sul sito ufficiale di SiVinceTutto Superenalotto.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

