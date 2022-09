SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 28 settembre (239/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: IN ARRIVO GRANDI MONTEPREMI?

Oggi, mercoledì 28 settembre 2022, si palesa un’altra volta l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto e con i suoi numeri vincenti. Il concorso è collegato al Superenalotto e si manifesta ogni mercoledì. Sarà la giornata ideale per lasciarsi andare all’esultanza oppure bisognerà rimandare ogni festeggiamento a data da destinarsi? Per individuare la risposta a tale quesito, occorrerà attendere le 20, ma in ogni caso, prima di esaminare nel dettaglio gli esiti dell’estrazione di oggi, scopriamo insieme che cosa è accaduto sette giorni fa, leggendo il resoconto pubblicato sul sito internet Agipronews.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 21 settembre del SiVinceTutto SuperEnalotto – la cui combinazione vincente è stata 7 18 20 45 61 76 -, dove sono stati centrati cinque “5” da 1.158,83 euro. Realizzati anche 142 punti “4” da 98,40 euro, 1.643 punti “3” da 37,85 euro e 9.323 punti “2” da 9,48 euro l’uno. In totale le vincite sono state 11.113 per un importo pari a 170.336,54 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Ora, probabilmente, vi starete domandando quali siano le modalità per giocare al SiVinceTutto Superenalotto e noi de IlSussidiario.net siamo pronti a fornirvi il responso a tale quesito. Innanzitutto, anche se non siete avvezzi al mondo delle scommesse, non c’è da preoccuparsi, in quanto le regole risultano di facile intuizione: di fatto, qualora voleste ingaggiare un braccio di ferro con la sorte, tutto ciò che dovreste fare sarebbe inserire nella vostra bolletta di gioco 12 numeri – scelti tra i 90 disponibili – al prezzo di 5 euro. Oltrepassato quello step, non vi rimarrà che incrociare le dita e sognare il 6.

Tra l’altro, la giocata potrà essere effettuata anche attraverso il web, dunque non soltanto in ricevitoria: in questa maniera, i concorrenti potranno scommettere accedendo al portale telematico riservato a questo gioco a premi. La procedura è completamente analoga a quella che solitamente accade in forma cartacea: sarà opportuno scegliere sulla schedina digitale i vostri numeri preferiti e poi dare conferma della giocata.

