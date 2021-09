SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 29 settembre (239/2021)

TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TORNA LA CACCIA AL “6”!

Ultima chiamata per il mese in corso all’insegna del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che come ogni mercoledì apre le porte ad una estrazione fortunatissima, in scena come sempre a partire dalle ore 20.00. Sono sei i numeri sui quali, come sempre, si accenderanno i riflettori in occasione dell’appuntamento di oggi 29 settembre. In assenza della sestina l’intero montepremi sarà comunque distribuito interamente nel corso della serata. Proprio questo rappresenta la principale caratteristica del gioco.

Prima di scoprire le regole del SiVinceTutto, che ogni settimana attrae un numero sempre maggiore di appassionati, andiamo alla scoperta dei principali risultati registrati nell’ultima estrazione dello scorso mercoledì. Anche nel precedente appuntamento nessun concorrente è riuscito ad indovinare i sei numeri che vanno a costituire la sestina fortunata. In quattro si sono invece portati a casa il gruzzoletto da 1.519 euro a testa grazie al “5”. A netta distanza, sono stati 139 i concorrenti che con il “4” hanno ottenuto il premio da 105 euro ciascuno. La metà della combinazione vincente è stata intercettata da 1768 appassionati che si sono ritrovati in tasca 36 euro in più. Serata non particolarmente fortunata per i quasi diecimila concorrenti che hanno indovinato appena 2 numeri dei sei estratti, ottenendo un premio di consolazione di poco inferiore a 10 euro.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ECCO COME

Coloro che intendono avvicinarsi per la prima volta al gioco SiVinceTutto del SuperEnalotto avranno poche regole da ricordare. Partiamo subito dalle basi: quanti numeri mettere nella propria schedina di gioco? Il SiVinceTutto dà la doppia possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto al termine della serata del mercoledì, il giorno fissato per l’estrazione settimanale, in quanto sono 12 i numeri da giocare sperando di poterne indovinare almeno 6 per portarsi a casa il premio maggiore messo in palio. Ogni giocata ha un premio fisso di 5 euro.

Per giocare al SiVinceTutto si può sia compilare la propria schedina in ricevitoria oppure online: per usare quest’ultima modalità però è necessario aprire un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. I “novellini” potranno anche fare la prova del gioco collegandosi al portale ufficiale e cliccando nell’apposita sezione. Attraverso una schedina virtuale è possibile scegliere i propri numeri da giocare e scoprire poi quanto avresti vinto con quella stessa giocata nei concorsi passati. Perchè, quindi, non tentare la sorte?



