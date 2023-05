SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 maggio (218/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

L’attesa è finalmente terminata. È arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto per l’estrazione di oggi, mercoledì 3 maggio 2023 (concorso 218/2023). La fortuna avrà girato dalla parte di uno dei nostri lettori? La redazione de IlSussidiario.net come di consueto è pronta a rivelare l’esito del sorteggio odierno in questa pagina. In tanti non vedono l’ora di sapere se il fatidico “6” sarà assegnato, anche perché il premio più ambito del gioco non appare da più di un mese. È per questo che tutti sono pronti ad aggiudicarselo.

In palio ad ogni modo non c’è certamente soltanto il ricercato premio del “6”. Il SiVinceTutto Superenalotto mette a disposizione anche molti altri premi, più o meno elevati. Nessuno dei giocatori dovrebbe trascurarli, quantomeno per consolarsi. È per questo motivo che è importante verificare con cura i numeri vincenti dell’estrazione, mettendoli a confronto quelli presenti nella propria schedina per scoprire se si è ottenuta una qualche vincita. Per Per farlo in modo sicuro, è rivolgersi ad una qualsiasi ricevitoria, andare su SisalTv, sul sito ufficiale del concorso oppure su quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL “SEI”

Una nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto si terrà, come di consueto per il mercoledì della settimana, questa sera, 3 maggio 2023 (concorso 218/2023). I giocatori di tutta Italia non vedono l’ora di scoprire se è arrivato il loro momento e saranno finalmente fortunati. I premi di natura economica che questo gioco mette in palio, d’altronde, sono ricchissimi e dunque molto ambiti. È necessario però avere pazienza: fino alle 20.00, infatti, ci sarà tempo per scegliere i propri numeri e scommettere, soltanto dopo si potranno conoscere i risultati.

In attesa degli sviluppi del concorso odierno, andiamo a vedere cosa è successo nell’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto della scorsa settimana. Lo scorso 26 aprile, quando la combinazione vincente è stata 3 – 6 – 15 – 62 – 64 – 75, come riportato da Agipronews, non c’è stato nessun “6”. In compenso sono stati realizzati 5 punti “5” da 1.278,19 euro, 117 punti “4” da 105,39 euro, 1.614 punti “3” da 34 euro e 8.601 punti “2” da 9,07 euro l’uno. In totale le vincite realizzate sono state 10.336 per un importo pari a 150.330,46 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Prima di scoprire l’esito del concorso di oggi, mercoledì 3 maggio, 2023, andiamo a rispolverare quelle che sono le regole del SiVinceTutto Superenalotto. Tutti possono partecipare al concorso, data la sua semplicità. È sufficiente compilare una schedina con una selezione di 12 numeri compresi tra 1 e 90 al costo di 5 euro. Dopo di ciò, non resterà altro che attendere di scoprire se saranno quelli che regaleranno la gloria e il montepremi. Oltre al ricercato “6” ci sono tanti premi minori da non sottovalutare.

L’estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico. Si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma, ed è realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa. Il sorteggio avviene mediante apposite macchine estrattrici certificate una volta a settimana, il mercoledì, alle 20. A garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di estrazione è stata istituita una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco. Per maggiori dettagli, il regolamento di gioco è disponibile nella sezione regolamenti del sito.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 3 MAGGIO 2023

34 – 3 – 60 – 89 – 25 – 7

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











