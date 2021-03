SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 3 marzo (209/2021)

Il mese di marzo che si è aperto qualche giorno fa, inaugura oggi, 3 marzo, il nuovo appuntamento con il SiVinceTutto, dopo la chiusura di febbraio. Come sempre l’estrazione del concorso speciale SuperEnalotto è in programma alle ore 20.00 in punto ma prima di scoprire le regole del gioco, andiamo alla scoperta dei risultati legati all’ultima appuntamento di febbraio dello scorso mercoledì. Se dall’inizio del gioco ad oggi il SiVinceTutto ha distribuito premi in tutta Italia per un totale di oltre 78 milioni di euro, solo nell’ultima estrazione sono state messe a segno 13.239 vincite per un totale di 206.269 euro. La sestina estratta però non ha portato ad alcuna vincita con punti 6 portando così a distribuire l’intero montepremi in palio tra le altre categorie.

In sei concorrenti hanno così centrato il “5” che è stata la vincita maggiore della serata con 1.169 euro distribuiti a testa ai fortunati appassionati del SiVinceTutto. In 204 hanno invece festeggiato con 82 euro in più dopo aver centrato il “4”. Coloro che hanno intercettato metà della combinazione vincente – oltre duemila – si sono dovuti accontentare del premio di 35 euro mentre sono in quasi 11 mila coloro che indovinando solo due numeri su sei si sono portati a casa poco meno di 10 euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

E’ mercoledì, e come ogni settimana è già tempo di mettere in fila i numeri fortunati in occasione del nuovo concorso SiVinceTutto che torna stasera 3 marzo con una nuova emozionante ed attesissima estrazione. Il concorso speciale del SuperEnalotto, come sappiamo, mette in palio l’intero montepremi che viene distribuito proprio nella serata dedicata all’estrazione. Per giocare occorre scegliere 12 numeri da 1 a 90 e metterli in schedina al costo di 5 euro a giocata. E’ possibile procedere a questa operazione direttamente in ricevitoria oppure tramite la giocata online. In questo caso però ogni concorrente dovrà essere dotato di un proprio conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Si tratta di un conto strettamente personale attraverso il quale è possibile non solo giocare ma anche procedere con le verifiche dell’esito e controllare le movimentazioni del conto stesso, dalle ricariche ai prelievi. Ricordiamo che l’apertura del conto di gioco ed il suo utilizzo sono totalmente gratuito. In alternativa è possibile verificare l’eventuale vincita su Sisal TV, in ricevitoria e sui siti ufficiali di SiVinceTutto e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

