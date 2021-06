SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 30 giugno (226/2021)

Riparte la caccia ai numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto in questo mercoledì 30 giugno che va definitivamente a chiudere il mese. Lo speciale concorso torna puntuale alle ore 20.00 di stasera con una nuova combinazione che potrebbe rivelarsi estremamente fortunata per qualcuno dei partecipanti all’estrazione. La passata settimana, nell’ultimo appuntamento del 23 giugno nessun concorrente ha centrato il “6” rappresentante la vincita più ricca ma in tutto sono stati realizzati 10.134 premi per un valore complessivo di 180 mila euro. Questo ha fatto salire il totale delle vincite distribuite in tutta Italia dal lancio del gioco ad oggi a ben 81 milioni di euro totali.

Le vincite più alte della passata estrazione sono state in tutto 5 del valore di 1224 euro a testa realizzate grazie al “5”. In 142 concorrenti hanno centrato il “4” del valore di 103 euro ciascuno mentre man mano che si prosegue si va sempre più incontro ai premi di consolazione: il “3” ha fruttato a 1389 concorrenti un premio da 47 euro mentre la vincita più bassa della serata, poco più di 10 euro, relativa al “2” è andata nelle tasche di quasi 8600 appassionati del SiVinceTutto.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: ECCO COME SI GIOCA

Come poter avvicinarsi al SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto, sperando di poter incassare la vincita più alta della serata? Per giocare all’estrazione che si rinnova ogni mercoledì sera è sufficiente seguire poche e semplici regole. Le possibilità messe a disposizione dei concorrenti non sono affatto poche in quanto ciascun giocatore potrà mettere in gioco ben 12 numeri preferiti scelti da una rosa da 1 a 90 al costo di 5 euro a giocata. Per vincere dovrà indovinarne 6 per poter incassare il premio più alto messo in palio. Sarà possibile giocare al SiVinceTutto sia in ricevitoria oppure online, ma in questo caso è necessario aprire un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Le modalità di gioco restano identiche così come il costo della schedina. Una volta convalidata la giocata sul conto di gioco saranno registrati i dati identificativi della giocata che resteranno sempre disponibili all’utente. Dal sito ufficiale del gioco è anche possibile fare una prova grazie alla schedina interattiva che è utile per prendere confidenza con il concorso.

