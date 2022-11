SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 30 novembre (248/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: È CACCIA AL MONTEPREMI

Tornano nella serata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto, concorso che va in scena una volta alla settimana e che, con la sua estrazione, può contribuire a imprimere una significativa svolta alle esistenze dei suoi scommettitori. La sequenza fortunata sarà resa nota alle 20 e, per ingannare l’attesa che ci separa da tale momento, andiamo a ripercorrere insieme quanto si è verificato in occasione dei sorteggi di sette giorni fa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 novembre (247/2022)

Nessun 6 nell’estrazione di mercoledì 23 novembre del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 3 16 43 66 75 76, dove sono stati centrati sei punti “5” da 954,83 euro. Realizzati anche 108 punti “4” da 127,93 euro, 1.322 punti “3” da 46,52 euro e 8.052 punti “2” da 10,86 euro l’uno. In totale, le vincite sono state 9.488, per un importo pari a 168.489,58 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi, 16 novembre (246/2022)

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Quali sono le regole da osservare scrupolosamente per poter concorrere all’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto? L’unica cosa utile è la… fortuna; infatti, ogni giocatore sarà chiamato a compilare la propria schedina di gioco sbarrando i suoi dodici numeri del cuore al prezzo di 5 euro. Dopodiché, sarà tutto in mano al caso, che potrà decidere di farvi incrociare la sestina vincente, regalandovi una serata memorabile, oppure di farvi ritentare.

Giocare responsabilmente, come vi ricordiamo puntualmente, è un aspetto fondamentale di qualsiasi lotteria e non dovete neppure dimenticare il fatto che le scommesse potranno essere eseguite tanto in ricevitoria, dunque di persona, quanto attraverso l’area riservata del portale telematico ufficiale del SiVinceTutto Superenalotto. Sostanzialmente, non cambia nulla, in quanto l’operazione che solitamente viene effettuata su supporto cartaceo viene proposta anche in chiave digitale, senza risultare troppo complicata anche per i giocatori meno esperti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 9 novembre (245/2022)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 30 NOVEMBRE 2022

Combinazione vincente

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA