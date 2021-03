SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 31 marzo (213/2021)

Il concorso SiVinceTutto Superenalotto è giunto al suo ultimo appuntamento del mese. Oggi 31 marzo, infatti, torna come sempre il nuovo mercoledì contrassegnato dall’attesa in occasione della sestina che potrebbe cambiare la vita, o almeno modificarla in positivo, ad uno o più appassionati di questo gioco. Prima di scoprire come poter tentare la fortuna, andiamo alla scoperta dei risultati della precedente estrazione che ha caratterizzato la passata settimana. L’ultimo concorso SiVinceTutto, ancora una volta non è stato particolarmente generoso. Niente “6” anche se le vincite realizzate sono state 13.231 per un importo complessivo di 197.974 euro.

Ben dieci concorrenti hanno invece intercettato cinque numeri della combinazione fortunata del SiVinceTutto Superenalotto portandosi a casa, a testa, un gruzzoletto di 673 euro mentre in 164 hanno indovinato 4 numeri su 6 dovendosi così accontentare di 99 euro. Un premio decisamente più basso, pari a soli 36 euro è andato nelle tasche di quasi duemila appassionati che hanno intercettato la metà esatta dei numeri richiesti per ottenere il premio maggiore. A poco più di 11mila giocatori, infine, è andato il premio di consolazione pari a poco meno di 10 euro. In totale il concorso speciale del Superenalotto ha distribuito ad oggi un totale di 78.960.136 euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: COME GIOCARE

Il SiVinceTutto riesce ad appassionare ogni settimana un numero sempre maggiore di concorrenti anche per via delle sue regole estremamente semplici. Per partecipare all’appuntamento del mercoledì sera, infatti, è sufficiente scegliere almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro a giocata. La particolarità del gioco è che l’intero montepremi sarà distribuito nel corso della serata dell’estrazione, quindi questa sera. Per vincere basta indovinare da 6 a 2 numeri della combinazione estratta anche se chiaramente il premio più ambito è proprio quello relativo all’intera sestina. Per giocare ci si può recare direttamente in ricevitoria oppure procedere con la giocata online aprendo un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. I meno esperti possono eseguire una prova del gioco direttamente sul sito ufficiale nell’apposita categoria dedicata, preparando la propria schedina virtuale e scoprendo quanto i propri numeri preferiti avrebbero potuto fruttare nelle precedenti estrazioni.

