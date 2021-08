SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 4 agosto 2021 (231/2021)

ATTESA PER IL SIVICETUTTO, CONCORSO SPECIALE DEL SUPERENALOTTO, E PER I SUOI MONTEPREMI

Il sipario sulla Fortuna è pronto ad alzarsi nuovamente con l’estrazione di oggi del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Questo gioco torna a farci emozionare dopo i fortunati concorsi delle ultime settimane. Prima di stilare la lista dei desideri da esaudire e quindi di godersi l’eventuale momento di felicità donato da un’eventuale vincita, è bene avere tutte le informazioni a disposizione per giocare la propria schedina. Non c’è molto da imparare per chi si avvicina solo ora a questo gioco, visto che è molto semplice.

Bisogna scegliere almeno 12 numeri su 90 al prezzo di 5 euro e poi aspettare l’estrazione per scoprire i numeri vincenti e di conseguenza se la propria giocata è tra quelle vincenti, ricordando che tutto il montepremi del concorso viene distribuito in un’unica sera, quella appunto dell’estrazione di SiVinceTutto Superenalotto. L’atmosfera è già calda e c’è grande attesa per un momento che potrebbe rendervi protagonisti di una storia indimenticabile. Fatevi trovare però pronti all’incontro con la Dea Bendata!

QUALI SONO STATE LE ULTIME VINCITE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO?

Un mercoledì nuovamente bollente, ma le temperature estive in questo caso c’entrano poco. Ci riferiamo al clima che c’è attorno al SiVinceTutto Superenalotto, con il quale non si vince indovinando tutti i sei numeri vincenti, ma anche centrando 5, 4, 3 e anche solo 2 numeri della combinazione estratta. Chiaramente a seconda della categoria centrata cambia il “peso” del premio conquistato. La settimana scorsa, ad esempio, nessuno è riuscito a centrare i sei numeri vincenti del concorso speciale, ma in 4 hanno sfiorato la clamorosa vincita e per questo hanno centrato il “5”, ottenendo un premio di 1.543,62 euro. Invece chi ha centrato il “4” da 107,13 euro, che sono andati ad ognuno dei possessori delle 139 schedine fortunate. Vincita di 43,63 euro per il “3” (1.519 giocate vincenti) e da 10,23 euro per il “2”, centrato da 9.205 schedine. Ma importo premi e numero fortunati potrebbero cambiare oggi in virtù della nuova estrazione SiVinceTutto Superenalotto.

