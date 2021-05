SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 5 maggio (218/2021)

Primo concorso del mese all’insegna del SiVinceTutto SuperEnalotto, il gioco del mercoledì sera che si rinnova puntualmente con l’estrazione delle ore 20.00. Stasera 5 maggio, qualche fortunato giocatore potrà essere baciato dalla Dea Bendata e proseguire con gioia il resto della settimana. Prima di scoprire in che modo sarà possibile tentare la sorte, procediamo come da tradizione ad una rispolverata dei risultati relativi al passato appuntamento di mercoledì 28 aprile. In tutto sono state realizzate 12.157 vincite per un importo di 206.934 euro in una sola serata. Tuttavia nessun concorrente è riuscito nell’impresa di centrare il ricco “6” anche se in 4 ci sono andati molto vicino fermandosi al “5” del valore di 1.759 euro a testa. Sono stati in 150 a centrare quattro numeri su 6 portandosi a casa il piccolo gruzzoletto di 113 euro ciascuno.

In merito ai premi di consolazione della serata del concorso SiVinceTutto SuperEnalotto, in 1737 hanno centrato metà della combinazione che ha fruttato loro 43 euro mentre oltre 10.200 appassionati che hanno intercettato il “2” si sono accontentati di appena 10 euro a testa. In tutto il gioco ha finora distribuito in quasi tutta Italia premi per un totale di quasi 80 milioni di euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: LE REGOLE

Alle 20.00 in punto saranno svelati anche questa sera i sei numeri vincenti del nuovo concorso SiVinceTutto SuperEnalotto. Nel frattempo potrebbe essere utile dare uno sguardo alle regole che permettono di poter partecipare alla nuova estrazione odierna e magari intercettare una delle vincite in palio. Il mese non potrebbe che iniziare con un bel “6” ma ad ogni modo ricordiamo che l’intero montepremi sarà comunque distribuito tra tutte le categorie di vincita nella serata dedicata all’estrazione.

Per giocare sarà necessario scegliere 12 numeri su 90 e metterli in gioco al prezzo di 5 euro a giocata. Per giocare ci si potrà recare in ricevitoria oppure procedere con la giocata online previa apertura di un conto di gioco su uno dei numerosi siti autorizzati. L’importante è farlo sempre tra le 6.00 e le 23.55 oppure entro le 19.30 del giorno dedicato all’estrazione. In caso di dubbi potrete sempre fare una prova sul sito ufficiale nella sezione “prova del gioco” dove sarà possibile compilare la schedina e preparare la propria giocata scoprendo poi quanto avreste potuto vincere con quella stessa giocata nei concorsi passati.

