SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 6 ottobre (240/2021)

TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA CACCIA AL “6”!

Si apre un nuovo mese in compagnia del tanto atteso gioco del mercoledì sera, il SiVinceTutto. Il nuovo concorso speciale del SuperEnalotto intratterrà il pubblico di appassionati con i nuovi numeri vincenti che saranno svelati a partire dalle ore 20.00. Sei cifre super attese in vista di un jackpot che potrebbe dare al fortunato vincitore la possibilità di avviare i festeggiamenti di metà settimana.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 29 settembre: numeri vincenti (239/2021)

Come è andata l’ultima estrazione del mese scorso del SiVinceTutto? Prima di voltare definitivamente pagina e dedicarsi al prossimo concorso, diamo uno sguardo agli ultimi traguardi raggiunti. Anche nell’ultimo concorso purtroppo il “6” ha continuato a latitare senza possibilità alcuna di destinare il tesoretto in serbo ad un fortunato concorrente. In sei però si sono portati a casa la vincita da 1.043 euro a testa grazie al “5”. Sono stati 137 coloro che grazie al “4” hanno ottenuto un bel premio da 110 euro a testa. La metà della combinazione vincente ha fruttato ai 1701 concorrenti appena 39 euro, infine è stato di 10 euro il premio di consolazione che ha raggiunto i 9000 appassionati con il “2”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 22 settembre: numeri vincenti (238/2021)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE REGOLE

In assenza della sestina vincente al SiVinceTutto Superenalotto, l’intero montepremi sarà comunque distribuito tra gli altri concorrenti fortunati nel corso di una sola serata, ovvero quella dell’estrazione. Questa rappresenta la caratteristica principale del concorso speciale del mercoledì. Ma come poter aderire al gioco e tentare la fortuna in vista della nuova estrazione odierna? Non ci resta che svelare le regole principali che riguardano il SiVinceTutto, sperando che in questa apertura del mese la Dea Bendata possa decidersi a bussare alla porta di qualche fortunato concorrente.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 15 settembre: numeri vincenti (237/2021)

La giocata del SiVinceTutto Superenalotto ha un prezzo fisso pari a 5 euro, sia che avvenga in ricevitoria oppure online. Entro la serata del mercoledì, giorno dedicato all’estrazione, occorre selezionare i 12 numeri su 90 che si intende mettere in gioco sperando poi di poterne intercettare almeno sei. Questo permetterebbe di mettere le mani sul premio maggiore in palio. Per comprendere a pieno le funzionalità del gioco, sul sito ufficiale del SiVinceTutto, sotto la voce “prova del gioco” sarà possibile accedere ad una schedina virtuale e scoprire di quanto sarebbe stata l’eventuale vincita con i propri numeri preferiti nei concorsi passati. Appuntamento alle ore 20.00 e dita incrociate!

