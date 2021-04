SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 7 aprile (214/2021)

Siamo giunti al primo appuntamento del mese all’insegna del SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che si rinnova ogni settimana e che torna anche oggi, nella prima serata di questo mercoledì 7 aprile 2021. Basterebbe una sestina fortunata da mettere a segno per poter sperare in un cambio di vita radicale, almeno sotto il profilo prettamente economico. Prima di andare alla scoperta delle modalità con le quali sarebbe possibile stravolgere la propria esistenza grazie a sei numeri messi in gioco, non ci resta che andare alla scoperta dei risultati che hanno caratterizzato il precedente appuntamento, l’ultimo del mese, all’insegna della fortuna.

L’ultimo concorso del SiVinceTutto si è concluso senza grande clamore. Nessun concorrente è riuscito a mettere a segno l’atteso “6”, dunque tutto il jackpot è stato distribuito tra le altre categorie di vincite. A cinque concorrenti che hanno indovinato il “5” è andato un premio di 1379 euro a testa. Si scende notevolmente a 135 euro ciascuno con il premio assegnato ai 123 appassionati che hanno centrato il “4”. Coloro che hanno indovinato solo metà della sestina vincente hanno festeggiato con una vincita da 43 euro mentre il “2” indovinato da 9716 concorrenti ha fruttato a ciascuno di loro il premio di consolazione di 10 euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

Sono semplici le regole che permettono di partecipare entro questa sera al nuovo concorso del SiVinceTutto in scena a partire dalle ore 20.00. Basta scegliere almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro a giocata e sperare di indovinare i sei numeri per poter dare il via ai festeggiamenti. L’intero montepremi del concorso viene distribuito in una sera, ovvero quella del mercoledì dedicata all’estrazione. Per giocare ci si può recare in ricevitoria e compilare la schedina come da tradizione, oppure sarà possibile eseguire la propria giocata anche online, dopo un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online.

Attraverso il portale del SiVinceTutto è possibile anche fare una prova del gioco indicando nella schedina virtuale i sei numeri e scoprendo quanto la propria giocata avrebbe fruttato nei precedenti concorsi speciali Superenalotto. Per giocare c’è tempo fino alle 19.30 e poi tutti gli altri giorni dalle 6.00 alle 23.55.



