SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 7 dicembre (249/2022)

Il SiVinceTutto Superenalotto ritorna oggi con l’estrazione dei numeri vincenti che andrà in scena nella serata di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022. Si tratta del primo sorteggio del mese di dicembre e va da sé che ci si augura che la Dea Bendata intenda inaugurare l’ultimo mese dell’anno con una serata all’insegna della magnanimità, elargendo ricchi premi agli scommettitori. Per comprendere se tale auspicio verrà soddisfatto, occorrerà aspettare fino alle 20, quando sarà annunciata la combinazione del giorno. Nel frattempo, scopriamo assieme quanto è avvenuto soltanto sette giorni fa.

Nessun “6” nell’estrazione del 30 novembre del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 11 21 30 36 46 58, dove sono stati centrati otto punti “5” da 727,54 euro. Realizzati anche 145 punti “4” da 96,80 euro, 1.616 punti “3” da 38,66 euro e 8.919 punti “2” da 9,96 euro l’uno. In totale le vincite sono state 10.688, per un importo pari a 171.164,12 euro.

REGOLE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Approfittiamo ancora di questa attesa per ripassare insieme a voi lettori le regole da osservare per giocare al SiVinceTutto Superenalotto. Sul percorso di ogni singolo scommettitore si palesa un unico step: la compilazione della propria schedina di gioco, con la scelta di 12 numeri al prezzo di 5 euro. Sarà quindi il destino a stabilire se la serata si rivelerà foriera di buona sorte o se, invece, l’appuntamento con la vittoria dovrà essere rinviato a data da destinarsi.

Esistono anche le schedine precompilate del SiVinceTutto Superenalotto, che permettono di mettere in gioco i numeri stampati sul fronte, scegliendo tra differenti versioni grafiche. Sono reperibili in tutte le ricevitorie italiane ed è sufficiente consegnare al rivenditore il biglietto che si preferisce per convalidarlo. Inoltre, con la modalità di gioco “Quick Pick” si può giocare al SiVinceTutto Superenalotto in maniera rapida e veloce: non servirà compilare la scheda di gioco, sarà il terminale a scegliere una combinazione casuale.

