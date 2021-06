SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 7 giugno: numeri vincenti (222/2021)

E’ il momento di conoscere i nuovi numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, 7 giugno 2021, in occasione dell’estrazione speciale del lunedì con la quale si è recuperato ufficialmente il passato concorso del 2 giugno. Se avete atteso finora è perché siete curiosi di conoscere se anche voi rientrate nella cerchia dei fortunati della giornata destinati a ricevere un premio in palio. Per scoprirlo non vi resta che armarvi di pazienza e calma, prendere tra le mani la schedina con i vostri numeri preferiti e confrontare le cifre presenti appena in fondo a questa pagina. Eventualmente sarà possibile verificare i numeri estratti e scoprire l’eventuale vincita anche in altre modalità dal momento che i numeri di ogni concorso settimanale del SiVinceTutto saranno consultabili in ricevitoria, su SisalTV ma anche sugli stessi siti ufficiali del SiVinceTutto e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dove saranno presenti in serata anche le quote distribuite al termine del concorso.

In alternativa è possibile consultare l’esito della giocata anche nella categoria “verifica vincite” del sito Sisal inserendo semplicemente il numero del concorso (senza l’anno) e il codice alfanumerico riportato sulla propria ricevuta di gioco. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

27 – 24 – 34 – 73 – 58 – 9

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TORNA IL CONCORSO SPECIALE

Nella prima serata di oggi, lunedì 7 giugno, torna in via eccezionale il SiVinceTutto, il concorso speciale targato Superenalotto che si appresta a mettere a segno la sua prima estrazione del nuovo mese. In programma come sempre di mercoledì, il concorso dello scorso 2 giugno è stato posticipato alla data odierna in occasione della passata giornata dedicata alla Festa Nazionale della Repubblica. Chi, dunque, desiderava tentare la fortuna la scorsa settimana potrà recuperare questa sera in vista di una nuova estrazione che come sempre è fissata alle ore 20.00 in punto. Ricordiamo che il SiVinceTutto è il concorso speciale di SuperEnalotto che mette in palio l’intero montepremi in un’unica sera. Dunque anche stasera sarà possibile mettere le mani su un bel gruzzoletto centrando tutti e sei i numeri della combinazione vincente. Prima di procedere con la spiegazione delle regole del gioco, scopriamo quali sono state le ultime vincite realizzate con il SiVinceTutto.

L’ultimo concorso risale al 26 maggio scorso, quando la nuova combinazione ha portato a mettere a segno ben 10.924 vincite per un valore complessivo di 203.889 euro. Nessun concorrente, tuttavia, era riuscito a indovinare i sei numeri della combinazione mentre in sette fortunati giocatori si erano fermati ad un passo ottenendo la vincita più alta della serata e pari a 990,56 euro a testa.

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

Al SiVinceTutto è possibile vincere non solo con il “6” ma anche con il “5”, il “4”, il “3” e perfino con il “2”, portandosi a casa il classico premio di consolazione che nel passato concorso è stato di poco più di 11 euro. Ad oggi, dal lancio del gioco, sono stati distribuiti in tutta Italia 80.786.573 euro, contribuendo a realizzare i sogni di numerosi concorrenti. Ma come è possibile tentare la sorte grazie allo speciale concorso Superenalotto? Le regole sono davvero semplici poiché è sufficiente scegliere almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro a schedina. L’intero montepremi sarà poi distribuito nel corso della serata dedicata all’estrazione stessa.

Dal 24 maggio scorso, inoltre, sono arrivate le nuove schede di gioco, disponibili in tutti i punti vendita Sisal. Si tratta di schede precompilare che ti permetteranno di convalidare la combinazione formata dai numeri posti sul fronte, al prezzo di 5 euro. La nuova scheda rappresenta idealmente una partita di bowling in cui l’obiettivo è proprio quello di fare strike, ovvero di centrare almeno sei numeri della combinazione presente! La giocata come sempre potrà avvenire nelle classiche ricevitorie oppure online, mentre sul sito ufficiale del gioco è possibile anche fare una prova con una schedina virtuale. In bocca al lupo!

