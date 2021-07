SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 7 luglio (227/2021)

SARÀ UNNSIVINCETUTTO FORTUNATO QUELL DI OGGI?

Nuovo appuntamento con la fortuna in vista dell’estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale targato Superenalotto che si rinnova anche questo mercoledì 7 luglio. Quella di stasera a partire dalle ore 20.00 sarà la prima estrazione del mese in corso e potrebbe rivelarsi estremamente fortunata per più di qualche concorrente. Prima di dare una rispolverata alle semplici ma sempre efficaci regole che permetteranno di poter aderire al nuovo concorso e avviare la caccia ai prossimi numeri vincenti, vale sempre la pena dare uno sguardo ai risultati ottenuti nel precedente appuntamento con il quale si è chiuso il mese di giugno.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 30 giugno: numeri vincenti (226/2021)

Il precedente concorso SiVinceTutto non è stato particolarmente fortunato. La Dea Bendata, infatti, oltre a mancare l’appuntamento con il “6” ha anche saltato la vincita con “5” andando dritta a congratularsi con i 106 concorrenti che hanno centrato quattro numeri della combinazione. Il premio è stato però di appena 176 euro a testa. In poco più di 1300 hanno messo a segno metà della sestina con un guadagno di 51,16 euro mentre oltre 8400 con il “2” si sono portati a casa il premio di consolazione del valore di 11,66 euro. In tutto sono state realizzate 9.938 vincite per un totale di 186.633 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 23 giugno: numeri vincenti (225/2021)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: GIOCATA ONLINE O IN RICEVITORIA?

Mentre prosegue il conto alla rovescia in vista della nuova estrazione di oggi del SiVinceTutto, vale sempre la pena rivedere le regole del gioco che ogni mercoledì appassiona migliaia di italiani già fedeli al Superenalotto. La particolarità di questo concorso è quello di mettere in palio l’intero montepremi in una sola serata, quella appunto dell’estrazione. Con SiVinceTutto le possibilità di vincere raddoppiano in quanto sarà possibile mettere in schedina non 6 numeri bensì 12 su 90. E’ possibile partecipare al gioco e tentare la sorte tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55 ed anche il giorno stesso dell’estrazione ma fino alle 19.30. La giocata ha un costo fisso di 5 euro ed è possibile abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Oltre alla giocata in ricevitoria, compilando la classica schedina, è possibile aderire al SiVinceTutto anche online. Quest’ultima modalità però richiede necessariamente l’apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Non cambiano tuttavia costo e modalità di gioco.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 16 giugno: numeri vincenti (224/2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA