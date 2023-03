SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 8 marzo (262/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL “SEI”

Una nuova estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto si tiene nella serata di oggi, mercoledì 8 marzo 2023 (concorso 262/2022). La speranza, che riguarda tutti i giocatori d’Italia è che questa possa essere la notte giusta per mettere le mani su un ricco riconoscimento di natura economica, in grado di imprimere una svolta significativa alla propria esistenza. Sino alle ore 20 gli scommettitori dovranno però pazientare, in quanto non si conosceranno i risultati dei sorteggi del giorno. Intanto, andiamo a osservare ciò che si è verificato nell’estrazione della settimana scorsa.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 1 marzo del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 21 29 35 53 69 79: sono stati centrati 5 punti “5” da 1.199,26 euro, 142 punti “4” da 101,84 euro, 1.435 punti “3” da 44,85 euro e 8.308 punti “2” da 11,01 euro l’uno. In totale le vincite realizzate sono state 9.890, per un importo pari a 176.288,41 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Per giocare correttamente al SiVinceTutto Superenalotto vi sono poche, semplici regole che devono essere rispettate, al fine di poter prendere parte alla lotteria. Tutto quello che bisognerà fare, sarà effettuare una selezione, scegliendo 12 numeri al costo di 5 euro. Espletato tale passaggio, sarà semplicemente la Buona Sorte a decidere se per voi sarà giunto il momento di esultare oppure se tale appuntamento sarà rimandato.

L’estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico. Si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma, ed è realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa. Il sorteggio avviene mediante apposite macchine estrattrici certificate una volta a settimana, il mercoledì, alle 20. A garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di estrazione è stata istituita una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco. Per maggiori dettagli, leggere il regolamento di gioco disponibile nella sezione regolamenti del sito.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 8 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











