SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 8 settembre: numeri vincenti (236/2021)

La caccia ai numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto termina qui: la sestina fortunata è stata estratta in questi frangenti ed è pronta per poter essere consultata. La vostra schedina di gioco si è rivelata davvero fortunata? Per scoprirlo non vi resta che fare un bel respiro ed andare subito alla scoperta dei numeri presenti in fondo alla pagina. Consultandoli con quelli giocati in vista del concorso odierno potrete scoprire se rientrate tra i fortunati vincitori oppure no.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 1 settembre: numeri vincenti (235/2021)

Intanto vi sveliamo subito che nessuno, neanche stasera, è riuscito a centrare il premio maggiore. Niente “6”, dunque, e distribuzione dell’intero montepremi tra le altre categorie di vincite. Si passa così al “5” da 606 euro centrato da ben 10 fortunati concorrenti, passando ai 185 che hanno vinto 79 euro grazie al “4”. In quasi 2000 hanno indovinato metà della sestina portandosi a casa un premio da 34 euro. Infine, in oltre 10 mila con il “2” si sono accontentati del premio di consolazione di 9 euro. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 25 agosto: numeri vincenti (234/2021)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

90 – 44 – 68 – 36 – 10 – 25

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: SARÀ LA SERATA VINCENTE?

Nuovo appuntamento settimanale – il secondo del mese – con il gioco SiVinceTutto, il concorso speciale del mercoledì targato Superenalotto che si rinnova anche oggi 8 settembre. La prima serata potrebbe essere caratterizzata da una pioggia di premi da parte della Dea Bendata che in occasione del nuovo concorso potrebbe fare capolino e traghettare i giocatori appassionati verso una delle vincite messe in palio. In attesa dell’estrazione delle ore 20.00 non ci resta che ingannare il tempo e placare l’ansia dando uno sguardo ai risultati registrati nell’ultima estrazione dello scorso 1 settembre.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 18 agosto: numeri vincenti (233/2021)

Purtroppo l’esordio del nuovo mese si è rivelato tutt’altro che positivo per i numerosi appassionati del SiVinceTutto che speravano di intercettare il fatidico “6”. L’intera combinazione è stata clamorosamente mancata e questo ha portato a dividere il montepremi tra le restanti categorie di vincita. Ben 18 concorrenti hanno centrato il “5” ma il numero elevato di vincitori ha reso il premio esiguo: solo 340 euro a testa. Il “4” ha avuto un valore di 47 euro ed è andato nelle tasche di 312 fortunati concorrenti mentre in 2434 hanno centrato il “3” da 27 euro. Premio di consolazione da 8 euro per gli oltre 11 mila giocatori fermi a soli due numeri della sestina vincente. In tutto nel corso della serata sono stati distribuiti 13.865 premi per un totale di oltre 180 mila euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME E DOVE GIOCARE

Sono in migliaia, ogni mercoledì sera, a confidare nella Dea Bendata in occasione del ritorno del SiVinceTutto. Il gioco, dalla sua nascita ad oggi ha distribuito in tutta Italia oltre 83 milioni di euro e permette di divertirsi e vincere grazie a poche regole da seguire. Nel concorso speciale Superenalotto del mercoledì le possibilità di vincita sono doppie in quanto è possibile giocare non 6 bensì 12 numeri su 90 sempre al prezzo di 5 euro. L’intero montepremi poi sarà distribuito in una unica sera, quella dell’estrazione. La giocata potrà compiersi nella tradizionale ricevitoria oppure online.

Per giocare al SiVinceTutto c’è tempo fino alle 19.30 nel giorno di mercoledì destinato all’estrazione, ma normalmente tutti i giorni, dalle 6.00 alle 23.55. Sarà possibile giocare la propria combinazione preferita abbonandosi fino a 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Per verificare l’eventuale vincita oltre che in ricevitoria potreste sempre consultare SisalTV, ed i siti internet di SiVinceTutto e Agenzia delle dogane e dei Monopoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA