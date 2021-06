SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 9 giugno (223/2021)

A distanza di appena due giorni torna oggi 9 giugno l’appuntamento con il SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto che ogni settimana rinnova la sua presenza nella prima serata del mercoledì. Dopo l’estrazione speciale dello scorso lunedì durante la quale è stato recuperato il concorso del 2 giugno scorso, stasera si torna alla tradizionale postazione. Tutto quindi è fissato alle ore 20.00 in punto quando saranno resi noti i nuovi sei numeri vincenti che andranno a formare la sestina fortunata e che potrebbe contribuire a far vincere un bel gruzzoletto.

ANALIZZIAMO I RISULTATI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

A poche ore dall’estrazione SiVinceTutto, scopriamo quali sono stati i risultati relativi all’ultimo concorso di lunedì che ha fatto totalizzare quasi 11 mila vincite per un importo di 174 mila euro distribuiti in tutta Italia in un’unica serata. Nessun concorrente è però riuscito a centrare il fatidico “6” e questo ha portato a far distribuire tutto il montepremi tra gli altri concorrenti che hanno ottenuto dei premi decisamente inferiori.

In quattro fortunati, grazie al “5” si sono portati a casa la massima vincita della serata pari a 1480 euro a testa. In 116 hanno incassato una vincita di 123 euro ciascuno grazie al “4”. Si scende a 41 euro in merito al premio andato ai 1543 concorrenti che hanno centrato solo metà della combinazione vincente. Infine il “2” da appena 9 euro è stato intercettato da 9226 appassionati. In totale, dall’esordio del gioco, sono stati vinti quasi 81 milioni di euro.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: ECCO COME GIOCARE

Giocare al SiVinceTutto Superenalotto è estremamente semplice dal momento che le regole del gioco settimanale di Superenalotto sono abbastanza comprensibili a tutti. Per poter tentare subito la sorte è sufficiente mettere in fila sulla propria schedina di gioco 12 numeri selezionati da 1 a 90 e sperare di intercettarne la metà per potersi portare a casa il massimo premio della serata. Ogni schedina ha un costo di 5 euro. L’intero montepremi sarà comunque distribuito nel corso della serata dedicata all’estrazione SiVinceTutto. Per giocare è possibile recarsi in ricevitoria o in caso contrario provare con la giocata online previo conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Il costo di una combinazione online è lo stesso delle giocate in ricevitoria e così come le regole. Se si è alle prime armi è possibile fare una prova del gioco direttamente online attraverso il sito ufficiale nella sezione “prova del gioco”: è sufficiente preparare la giocata e scoprire quanto avresti vinto con quella stessa giocata nei concorsi passati del gioco. Successivamente è possibile mettere in pratica quanto appreso con la schedina virtuale.

