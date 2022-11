SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 9 novembre (245/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: RICCHI MONTEPREMI?

Oggi, mercoledì 9 novembre 2022, torna una nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto con i suoi numeri vincenti, distribuendo nuove emozioni a tutti gli scommettitori che decideranno di sfidare a duello la buona sorte. L’auspicio naturalmente è che la serata odierna si riveli foriera di vincite e felicità, consentendo ai giocatori di esultare mentre avviene la lettura della sequenza estratta. Per assistere a qualsivoglia scena di giubilo, occorrerà comunque attendere fino alle 20, quando saranno svelati i numeri vincenti del giorno. Per ingannare l’attesa, esaminiamo assieme a voi quanto si è verificato sette giorni fa.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 2 novembre del SiVinceTutto SuperEnalotto, la cui combinazione vincente è stata 1 3 22 23 66 76, dove sono stati centrati 10 punti “5” da 534,52 euro. Realizzati anche 192 punti “4” da 67,14 euro, 1.937 punti “3” da 29,08 euro e 7.918 punti “2” da 8,54 euro l’uno. In totale le vincite sono state 11.724, per un importo pari a 157.159,38 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto e come si possono inseguire i suoi numeri vincenti? Due quesiti ai quali si ottiene agevole risposta. Vi sono pochissime regole da osservare: in buona sostanza, nel caso in cui voleste ingaggiare un braccio di ferro con la Dea Bendata, dovreste semplicemente contrassegnare sulla vostra bolletta di gioco i vostri 12 numeri preferiti – scelti tra i 90 disponibili – al prezzo di 5 euro. Esaurito tale step, non vi resterebbe a quel punto che sedervi sul divano, incrociare le dita e sperare di aver azzeccato la sestina magica.

Rammentiamo a voi tutti quanto sia fondamentale giocare responsabilmente e che la vostra puntata potrà essere eseguita non soltanto in ricevitoria, ma anche online. In tal senso, i concorrenti potranno scommettere accedendo all’interno dell’area del portale dedicata alle giocate “da remoto”. Una procedura analoga in tutto e per tutto a quella che avviene in forma cartacea e priva di ostacolo insormontabili anche per coloro che sono meno avvezzi all’universo tecnologico.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 9 NOVEMBRE 2022

Combinazione vincente

