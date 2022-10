SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi mercoledì 5 ottobre

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO MERCOLEDI 5 OTTOBBRE 2022: IN ARRIVO GRANDI MONTEPREMI?

Sta per entrare nel vivo l’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto. Nella giornata di oggi, mercoledì 5 ottobre, potrebbe finalmente palesarsi un nuovo super vincitore ma potrebbero essere agguantati anche i premi intermedi. L’estrazione è collegata al Superenalotto e si terrà alle 20 con la solita puntualità, che la vede andare in onda ogni mercoledì. Nell’attesa di capire quale sarà la combinazione fortunata di questa sera, vediamo insieme i dettagli della scorsa estrazione, avvenuta il 28 settembre.

Sul sito ufficiale del Superenalotto, scopriamo che la scorsa estrazione del SiVinceTutto vede di nuovo la mancanza del “6”, che non è stato acchiappato da nessun giocatore. La combinazione vincente era stata: 74 – 1 – 7 – 18 – 70 – 33. Meglio invece per i “5” che sono stati centrati da 8 giocatori, che hanno così portato a casa 736,06 euro. 177 giocatori si sono aggiudicati “punti 4” per una vincita di 80,23 euro. “Punti 3” conquistati da 1.921 appassionati, da 32,90 euro l’uno. Vincita di consolare per i 10.048 “punti 2” che hanno incassato 8,94 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Siete incuriositi dal gioco e non conoscete le regole, o magari siete già appassionati ma siete alla ricerca di un veloce ripasso prima dell’estrazione? In ogni caso abbiamo ciò che fa per voi, un riepilogo comodo e veloce da consultare. Per giocare al SiVinceTutto Superenalotto e dare la caccia ai numeri vincenti non dovete fare altro che scegliere 12 numeri compresi tra 1 e 90. Si vince indovinandone 6 e, a seconda dell’importo che intendete destinare a questa scommessa, potete giocare da un minimo di 1 combinazione a un massimo di 18.564 combinazioni.

C’è tempo fino alle 19.30 per scegliere i vostri 12 numeri oppure le vostre combinazioni da affidare alla Dea Bendata, dopodiché le giocate saranno interrotte per consentire lo svolgimento dell’estrazione dei numeri vincenti. La schedina può essere compilata in ricevitoria e presso i rivenditori autorizzati, ma si può partecipare al SiVinceTutto Superenalotto anche online. Le regole sono le stesse, cambierà solo il supporto in cui decidere la combinazione su cui puntare questa sera.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 5 OTTOBRE 2022

Combinazione vincente

–

