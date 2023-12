SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 20 dicembre 2023 (251/2023)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

I numeri vincenti di SiVinceTutto sono finalmente disponibili: si è tenuta poco fa la nuova estrazione del concorso speciale del Superenalotto. La sestina fortunata è pronta, quindi, per essere controllata insieme alle vostre giocate. L’auspicio è che il passo successivo sia poi quello di pensare a come riscuotere i premi di questo gioco. A tal proposito, vi anticipiamo che le modalità di riscossione cambiano in base all’importo vinto, quindi verificate bene la categoria di vincita e la relativa quota.

Per le vincite fino a 5.200 euro, il premio viene accreditato direttamente sul conto di gioco o in ricevitoria. Se è di oltre 5.200 euro e fino a 52mila euro, allora potrete riscuotere la vincita presso i Punti Pagamenti Premi o gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. Invece, se il premio supera i 52mila euro, è possibile riscuotere la vincita del SiVinceTutto Superenalotto solo presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma. A noi non resta che lasciarvi ai numeri vincenti di oggi, augurandovi buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Torna SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, con cui sono stati vinti finora oltre 102 milioni di euro. La peculiarità di questo gioco è che tutto il montepremi del gioco SiVinceTutto Superenalotto viene interamente distribuito al termine dell’estrazione dei numeri vincenti. Avete già deciso di tentare la fortuna? Bisogna scegliere 12 numeri compresi fra 1 e 90 per effettuare la propria giocata al costo di 5 euro. Potete optare anche per una schedina precompilata. A tal proposito, ce n’è anche una di 10 euro che consente di giocare due combinazioni di 12 numeri, oltre a quella da una.

In alternativa, ci si può affidare alla scelta casuale dei 12 numeri da parte del terminale di gioco. Potete effettuare una giocata in uno dei tanti punti vendita Sisal o online, aprendo gratuitamente un conto di gioco. Per vincere la combinazione giocata deve coincidere con almeno 2 dei 6 numeri estratti che costituiscono la combinazione vincente del SiVinceTutto Superenalotto.

A differenza del SuperEnalotto, il montepremi del concorso speciale SiVinceTutto, cui è destinato il 60% della raccolta di ciascuna estrazione, è distribuito interamente ai vincitori delle varie categorie di premi. A tal proposito, soffermiamoci sulle vincite. Prendiamo il caso dell’ultima estrazione e scopriamo quali sono state le quote di mercoledì scorso. L’importo più alto è stato quello di 1.288,01 euro, ottenuto da coloro che hanno centrato i punti 5. Sono quattro le giocate fortunate per questa categoria di premio.

Per un solo numero hanno fallito la grande impresa del SiVinceTutto SuperEnalotto. Passiamo ai punti 4, con cui sono stati vinti 80,16 euro. In questo caso le vincite sono state 155. Il premio è di 34,31 euro per coloro che hanno realizzato i punti 3, ovvero coloro che posseggono le 1.612 schedine vincenti. Infine, l’ultima categoria di vincita, quella a cui si accede indovinando due numeri dei sei vincenti: il premio è di 9,25 euro per 8.495 vincite.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 251 DEL 20/12/2023

COMBINAZIONE VINCENTE

82 – 16 – 41 – 87 – 58 – 69

