SiVinceTutto/ Superenalotto, numeri vincenti di oggi 16 dicembre (245/2020)

Nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto oggi, mercoledì 16 dicembre, a partire dalle ore 20.00. Per il terzo appuntamento del mese, torna la voglia di vincere e soprattutto di trovare sotto l’albero in vista del Natale un bel premio in denaro in occasione del nuovo concorso di oggi. Il giorno dall’inizio ad ora ha distribuito in tutta Italia oltre 76 milioni di euro con le sue numerose vincite. Basti pensare che solo nell’ultima estrazione sono state realizzate oltre 12.700 vincite per un totale di oltre 175 mila euro. La combinazione vincente però ha saltato ancora una volta l’appuntamento con la vincita massima realizzabile grazie al “6”.

Sono stati in tutto cinque i giocatori arrivati ad un passo dall’obiettivo e che mancando una cifra per completare la sestina fortunata si sono dovuti accontentare di un premio del valore di 1.195 euro a testa. In 208 grazie al “4” si sono portati a casa a testa 69 euro. Da qui iniziano i premi di consolazione che hanno portato a una vincita di poco inferiore a 30 euro intascata da 2145 appassionati, mentre coloro che hanno centrato il “2” hanno gioito solo in parte con un premio di poco superiore a 8 euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO, LE REGOLE PER GIOCARE

Il concorso SiVinceTutto Superenalotto raduna ogni mercoledì migliaia di appassionati pronti a mettere in gioco i propri sei numeri del cuore e sperare di poter essere tra i trionfatori dei premi più consistenti. Ricordiamo che l’intero montepremi sarà distribuito in un’unica serata, esattamente quella in cui avviene l’estrazione. Ogni concorrente ha a disposizione 12 numeri su 90 da mettere in schedina e di questi ne bastano sei per vincere il premio maggiore messo in palio. Per tentare la fortuna basterà recarsi in ricevitoria e compiere la tradizionale giocata oppure procedere online su uno dei siti autorizzati per le lotterie online premia apertura di un conto di gioco, registrandosi sull’apposito portale, purché maggiorenne ed in possesso di un Codice Fiscale, rilasciato dall’Agenzie delle Entrate italiana. Ogni giocata messa a segno ha un costo di 5 euro ed è possibile giocare al SiVinceTutto, come da regolamento, tutti giorni dalle 6:00 alle 23:55 e il mercoledì, giorno di estrazione, fino alle 19.30.

