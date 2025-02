Sixpm, marito Rose Villain: chi è? Originario di Napoli

Rose Villain, nonostante sia giovanissima, è sposata già da alcuni anni con Sixpm, pseudonimo di Andrea Ferrara. Il produttore discografico italiano è nato a Napoli nel 1988 e ha cominciato a lavorare nel mondo della musica fin da giovanissimo. A 14 anni già componeva i primi brani, arrivando ad esibirsi persino con Elio e le Storie Tese a Milano. Più avanti si è trasferito a New York dove nel 2015 ha conosciuto Rose Villain. I due hanno iniziato un rapporto professionale: lui, infatti, è diventato il produttore musicale dell’artista. Più avanti tra loro è scoppiato l’amore: i due hanno così cominciato una storia sentimentale culminata nel 2022 con il matrimonio a New York. La coppia continua a vivere proprio negli Stati Uniti, dove il loro amore è nato.

Sixpm, chi è il marito di Rose Villain: il matrimonio a New York

Dopo il matrimonio, celebrato a New York, Rose Villain ha scritto per il marito Sixpm queste parole d’amore: “Prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per potertele dedicare”. Una dedica dolcissima, dunque, che conferma quanto tra i due ci sia un sentimento forte. I due hanno deciso di convolare a nozze proprio a New York nonostante entrambi siano italiani: proprio nella Grande Mela il loro amore è nato e cresciuto fino a farli arrivare alla decisione di dirsi di “sì” per sempre.

“Grazie a tutti gli amici i parenti che hanno attraversato l’Atlantico per condividere con noi una notte indimenticabile” aveva scritto Rose Villain dopo il matrimonio. I due, dunque, hanno scelto di dedicarsi amore eterno proprio nella Grande Mela. Ora tra i progetti futuri c’è sicuramente quello di un figlio, che arriverà anche se non adesso: “Sogno questo momento da anni ma voglio godermelo bene” ha spiegato Rose, che dunque sogna la maternità.