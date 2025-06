Rose Villain e il marito Sixpm non sono solo una coppia nella vita, ma anche nella musica. Insieme condividono la loro più grande passione...

Sixpm e Rose Villain, due cuori che battono all’unisono

Il cuore di Rose Villain batte ormai da anni per il producer Sixpm, con cui condivide ogni aspetto della sua vita privata e sentimentale. La cantante e il compagno hanno una visione strategica molto simile, ma stando a quanto raccontato dall’artista dai capelli azzurri non mancano le scintille in studio. “Se ci mandiamo a quel paese? Hai voglia! E succede più in studio che fuori”, ha rivelato divertita Rose Villain in una intervista rilasciata a Rolling Stones.

Rose Villain, chi è: l'amore per il marito Sixpm e il matrimonio/ "Con Andrea ho trovato l'amore"

“Io e mio marito siamo molto precisini ed esigenti l’uno con l’altra. Sappiamo ciò che l’altro è in grado di fare e dove può arrivare”, ha spiegato ancora la cantante, parlando dello sviluppo creativo dei propri pezzi. Nella vita di tutti i giorni si divertono come non mai, ma quando si entra in sala di registrazione la serietà regna.

Rose Villain, chi è il marito Sixpm? Sposati nel 2022 / "Cosa gli ho detto la prima volta che l'ho visto"

Rose Villain: “Le liti con mio marito Sixpm in studio? Quando esco di li mi girano…”

“Noi ci provochiamo solo per far uscire il meglio. Solo che io la soffro di brutto. Da moglie rimango incaz*ata”, ha confessato Rose Villain. “Io esco dallo studio che mi girano ancora. Però è bello condividere gioie e dolori insieme”, aggiunge nell’intervista la cantante. Entrambi infatti mettono tutta la loro passione nel lavoro, senza dimenticare di alimentare la fiamma che li unisce ormai da anni.

Nel 2022, ricordiamo, si sono sposati al ventidueesimo piano del William Vale, l’hotel di Brooklyn che gode di una delle più belle viste di New York. “Ci siamo prima innamorati musicalmente. Per me lui è magia e mistero, perché mi sorprende sempre”, ha detto l’artista dai capelli azzurri a Sky tg 24. Insomma, c’è grande sintonia tra marito e moglie, nonostante qualche diversità di veduta che rende il loro rapporto sempre stimolante e mai banale.

Rose Villain: "A volte odio il mio corpo. Dicono che sono bella per sminuirmi"/ Stoccata all'ex fidanzato