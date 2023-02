Sixpm: chi è?/ Produttore discografico e marito Rose Villain dopo nozze da urlo

Sixp, ecco chi è il marito e produttore discografico di Rose Villain

Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara, è un famoso produttore discografico italiano, nonché marito della giovane artista Rose Villain. Nato e cresciuto nella città di Napoli, Sixpm ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica fin da giovanissimo, quando ha iniziato a suonare la chitarra e poi il basso. Ben presto ha lasciato Napoli per trasferirsi a Milano; a quattordici anni si diverte a comporre e a suonare, nel frattempo frequenta corsi di chitarra dove affina il suo talento e si aggiudica un premio, esibendosi al fianco di Elio e le Storie Tese in una discoteca milanese.

Vincitore Sanremo 2023 serata cover: chi è?/ Favorito Ultimo con Eros Ramazzotti

All’età di diciassette anni, assieme a Pietro Miano, forma il team di produzione 2nd Roof, coi quali rimane fino al 2014. L’anno successivo si trasferisce a New York, dove incontra Rose Villain, di cui diventa prima produttore esecutivo e poi suo marito. Sixpm e Rose Villain diventano il primo produttore italiano e la prima song writer a collaborare con la label Republic Records, grazie ai pezzi Funeral Party e SWOOP! da lui prodotti.

Duetto Levante con Renzo Rubino, cover "Vivere"/ Una versione che farà volare (Sanremo 2023)

Sixp, ultimo periodo ricco di soddisfazioni tra successi professionali e il matrimonio da urlo con Rose Villain

Nel corso del 2016 Sixpm comincia a frequentare alcuni tra i maggiori studi di registrazione di Los Angeles dove collabora con diversi artisti di spicco come Bibi Bourelly, Stevie Aiello, Jay Novus. La sua musica ed il suo stile attirano così le attenzioni del team di Mike Will Made It, Bob Sinclar, Robin Schulz e molti altri. Nel 2018 ecco concretizzare il primo contratto editoriale internazionale con BMG. Nel 2019 l’esordio come artista nel singolo Kanye Loves Kanye assieme a Rose Villain e gli MDNT. In seguito si occupa di produrre e co-produrre singoli di successo come Chico di Guè, Rose Villain e Luchè, Milionario sempre di Guè, Le feste di Pablo di Cara e Fedez e Don Medellín di Salmo.

Duetto Tananai con Don Joe, cover Vorrei cantare come Biagio/ Nuovo tormentone? (Sanremo 2023)

Nel corso del 2021 viene ingaggiato per entrare a far parte della quindicesima edizione di X Factor come produttore. Pubblica poi, insieme a Jovanotti, i singoli I Love You Baby e Sensibile all’estate. Per quanto riguarda l’amore, Sixpm ha sposato lo scorso maggio Rose Villain, con una splendida cerimonia al 22esimo piano di un hotel di Brooklyn.











© RIPRODUZIONE RISERVATA