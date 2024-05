Sixpm, marito Rose Villain/ La cantante: “è un artista, pazzo, ma anche dolce e sensibile”

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Sixpm (Andrea Ferrara) e la moglie Rose Villain, la cantante di Click Boom balzata al grande successo durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Un amore importante quello nato tra il produttore discografico italiano e una delle voci più interessanti del panorama musicale italiana. Ma chi è Sixpm? All’anagrafe Andrea Ferrara, nato e cresciuto a Napoli sin da bambino si avvicina al mondo della musica. A soli 14 anni inizia a suonare la chitarra e il basso e si specializza frequentando una serie di corsi. Successivamente decide di trasferirsi a Milano dove inizia ad esibirsi con cantanti del calibro di Elio e le Storie Tese. All’età di 17 anni crea un team di produzione: 2nd Roof, con Pietro Miano.

Ad un certo punto della sua vita si è trasferito a New York dove ha inizia a lavorare con l’etichetta Republic Records collaborando con Bibi Bourelly, Stevie Aiello, Jay Novus, ma anche Bob Sinclar, Robin Schulz. Non solo, inizia anche ad occuparsi della produzione di alcuni brani tra cui Chico di Guè Pequeno, Rose Villain e Luchè, Milionario di Guè Pequeno, Le feste di Pablo di Cara e Fedez e Don Medellín di Salmo, ma anche diversi brani contenuti nell’ultimo album di Elisa.

Sixpm è anche conosciuto per essere il marito di Rose Villain, la cantautrice di “Click Boom” con cui ha partecipato tra i Biga alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. L’incontro tra i due è avvenuto per motivi di lavoro come ha raccontato proprio la cantante: “lui è un musicista, scriviamo insieme le canzoni. L’ho conosciuto per lavoro. È un artista, pazzo, dolce e sensibile”. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che la coppia ha deciso nel 2022 di sposarsi con una cerimonia di matrimonio celebrata a New York. “Un matrimonio rock, io avevo un vestito corto” – ha rivelato la cantante negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin.

Poi Rosa Luini, questo il suo vero nome, parlando del rapporto con il marito ha confessato: “andiamo molto d’accordo. Solo in studio invece litighiamo. Siamo entrambi molto esigenti”.











