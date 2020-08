Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare/ Su Italia 1 il film di John Hughes

Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare va in onda su Italia 1 oggi, 16 agosto 2020, a partire dalle ore 15.50. Il film è stato scritto, sceneggiato e diretto da John Hughes, regista protagonista del movimento del cinema americano chiamato Brat Pack, per essere più specifici un movimento dedicato al cinema adolescenziale. John Hughes è il regista di ‘Una pazza giornata di vacanza (Ferris Bueller’s Day Off)’ del 1986, ‘Io e zio Buck (Uncle Buck)’ nel 1989 con il grande John Candy, come sceneggiatore non possiamo non citarlo per ‘Mamma, ho perso l’aereo (Home Alone)’ e ‘Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (Home Alone 2: Lost in New York)’, rispettivamente del 1990 e del 1992 e tante altre pellicole dedicate a bambini, rapporti famigliari, adolescenze, sempre leggere e divertenti, il classico ‘family movie’ americano. Nel cast troviamo una delle protagoniste di quel genere filmografico: in questa pellicola è la giovane Samantha Baker, ma la ritroveremo nel tempo (lei è Molly Ringwald) in film come ‘La musica del cuore (Face the Music)’ o, recentemente, in ‘King Cobra’, oramai donna e attrice matura.

Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare, la trama del film

Ecco la trama di Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare. Samantha “Sam” Baker ha un problema: il matrimonio della sorella Ginny. Problema non da poco visto che, in concomitanza, la ragazza compie i suoi sedici anni, che in America sono una tappa fondamentale per un adolescente, una sorta d’ingresso nella società ‘young adult’, quasi adulti. Tutto ciò le genera una frustrazione inaspettata, i preparativi delle nozze impegnano la famiglia in pieno, come se non bastasse con la riunione della famiglia, e l’arrivo dei nonni, è relegata a dormire sul divano. Lei vorrebbe urlare al mondo che sta per compiere sedici anni e vive questo matrimonio non con la gioia di una sorella che vorrebbe stare accanto alla maggiore e vivere le sue emozioni, ma con la frustrazione di chi si sente messa in secondo piano.

Come se non bastasse è innamorata del ‘figo’ della scuola Jake Ryan, non ricambiata, anzi lui nemmeno sa dei sentimenti di Sam che a sua volta è al centro dei bollori del cuore di Ted, un geek scolastico, un nerd come si definiscono comunemente quei ragazzi ‘secchoni’ con occhiali a volte aggiustati con lo scotch, quasi mai al centro delle scelte degli allenatori delle squadre scolastiche ma campioni di matematica, informatica, letteratura.

Tra Ted e Sam nasce una profonda e tenera amicizia e proprio Ted, generoso, e un po’ soffrendo, presenterà la ragazza a Jake che, stanco a sua volta della fidanzata un po’ stupidella, trova in Sam una ragazza profonda, interessante, alla quale dedicare le proprie attenzioni. Attenti però alle cotte dei sedici anni: può succedere di tutto, o nulla, ma solo apparentemente, a quell’età i ragazzi hanno la carica della dinamite e la dolcezza dello zucchero filato!

