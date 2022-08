Skam Italia 5 quando inizia/ Anticipazioni: Elia protagonista, colpi di scena e…

Skam Italia 5, le novità della quinta stagione al debutto solo su Netflix

La quinta stagione di Skam Italia è alla griglia di partenza e debutterà per la prima volta in esclusiva solo su Netflix. Distribuita a partire dal 2018 e ispirata alla versione norvegese del 2015, la serie affronta le storie quotidiane di un gruppo di liceali di Roma, che devono fare i conti con le numerose tematiche tipiche dell’adolescenza. La quinta stagione è la prima in assoluto in cui la versione italiana si smarca da quella norvegese, creando un lavoro originale e tutto incentrato sulla figura di Elia, personaggio ricorrente ma mai realmente protagonista.

Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ La dedica d'amore conquista tutti e…

Come riportato da TvBlog, che segue passo dopo passo la conferenza stampa di presentazione di Skam Italia 5, sono intervenuti l’autore della serie Ludovico Bessegato e Francesco Centorame, che interpreta Elia. Parlando della scelta di cambiare il protagonista per questa quinta stagione, Bessegato svela: “Ci siamo concentrati su Elia, di cui si sapeva poco. Questa è una delle caratteristiche di Skam: accende all’improvviso i riflettori su un personaggio, scoprendone complessità e ricchezza“.

Amici 21, Alex Wyse ripensa a Cosmary Fasanelli?/ Un dettaglio sconvolge i fan…

Skam Italia 5, Elia è il nuovo protagonista: “Siamo entrati nel suo mondo“

In Skam Italia 5 si scoprirà molto di Elia, finalmente analizzato nel profondo e nella complessità del suo personaggio: “Per quattro stagioni Elia è sembrato superficiale. Ora ci siamo permessi di entrare nel suo mondo, chiedendoci perché a differenza degli altri personaggi non ha mai avuto un’interazione sentimentale. È stato bello trovare questa risposta“. Interviene anche Francesco Centorame, che descrive al meglio il suo personaggio: “Anche per me è stata una scoperta. Di Elia abbiamo saputo poco, è stato inaspettato scoprire di più di lui“.

Un Posto al Sole, cosa succederà a Viola e Susanna?/ Le ipotesi

Il giovane attore svela a seguire il segreto del successo di questa serie, elogiando anche il lavoro del nuovo regista Tiziano Russo: “Il segreto di Skam è che è così potente da rendere il racconto semplice, basta avere il coraggio di raccontarlo. Sono stato tutelato in tutte le forme: Tiziano Russo è stato bravo a gestire tutti“. La serie verrà distribuita su Netflix giovedì 1° settembre 2022, giorno in cui verranno caricati i 10 episodi della stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA