Arriva finalmente in chiaro una delle serie tv che è riuscita a segnare un’intera generazione; su Rai Due – a partire da questa sera – arriva Skam Italia. Il teen drama ha già raggiunto la sesta stagione ma per la messa in onda televisiva si parte proprio dal primo capitolo che è valso come apripista ad un titolo di assoluto successo soprattutto tra i più giovani. Le grandi attese sono confermate dalla ricerca già frenetica di anticipazioni Skam Italia per la prossima puntata del 13 giugno 2025, su Rai Due.

Eva, le cose iniziano a cambiare! Anticipazioni Skam Italia, prossima puntata 13 giugno 2025

Le anticipazioni Skam Italia per la prossima puntata del 13 giugno 2025 – su Rai Due – partono dall’episodio numero 3 dal titolo: ‘Una festa in cui nessuno ti vuole’. Dopo i turbamenti iniziali dettati dall’improvviso trasferimento e dalla necessità di integrarsi in un ambiente diverso da quello al quale era abituata, Eva inizia finalmente a coltivare delle amicizie sane che potrebbero cambiare la sua percezione spesso pessimista delle cose. Proprio nella nuova scuola conosce un gruppo di ragazze che, a dispetto delle sue basse aspettative, le dimostra grande accoglienza e sintonia.

Da una serata insieme ad una chiacchierata fino a tarda notte, Eva e le sue nuove amiche iniziano a conoscersi meglio e tutto sembra finalmente prendere una piega positiva per la protagonista soprattutto dopo le divergenze con Giovanni e non solo. Eva si sente finalmente parte di un gruppo e quel senso di emarginazione che stava logorando i suoi pensieri inizia ad essere solo un lontano ricordo.

Anticipazioni Skam Italia prossima puntata, 13 giugno 2025: una festa può essere l’occasione giusta?

Le anticipazioni Skam Italia proseguono – per la prossima puntata del 13 giugno 2025 – proseguono con l’episodio ‘Il tuo ragazzo lo sa che ci scriviamo?’. Al centro della scena troveremo Silvia; l’amica di Eva non vuole certo arrendersi allo stato delle cose ed intende a tutti i costi trovare il modo di parlare con Edoardo. Il ragazzo ha decisamente fatto breccia ma la sua timidezza è un muro che ancora non riesce a valicare da sola. Con le amiche riuscirà a mettere a punto un vero e proprio piano per rompere gli indugi e palesarsi. Tutto partirà da una festa organizzata nei minimi dettagli; nel corso della serata, però, sarà Silvia a dover fare la mossa decisiva!

