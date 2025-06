Le avventure dei protagonisti di Skam Italia, una delle serie tv più amate dai giovani degli ultimi anni, tornano in onda la settimana prossima con tre nuovi episodi che Raidue trasmetterà, in seconda serata, su Raidue. Giunta alla sesta stagione, Skam Italia è uno dei maggiori successi televisivi degli ultimi anni su cui la Rai ha deciso di puntare per queste prime sere calde. Le avventure di Eva e dei suoi amici torneranno così in onda il 20 giugno con tre, nuovi episodi.

Sara Marino, chi è ex fidanzata di Tananai e perché si sono lasciati/ Convivenza fallita e problemi di coppia

Eva e i dubbi sul fidanzato Giovanni! Anticipazioni Skam Italia, prossima puntata 20 giugno 2025

Nell’episodio di Skam Italia intitolato “Laura mi ha detto tutto”, Eva confessa a Martino di avere dubbi sul fidanzato Giovanni e di temere che si stia vedendo con Laura. Martino le spiega che, una relazione deve basarsi sulla fiducia e che, se questa non c’è, l’unica soluzione è lasciarsi. Eva pensa a tutta la situazione e alla fine decide di inviare un audio a Giovanni in cui gli dice di essere arrabbiata perché convinta che lui si veda con Laura. Il ragazzo la raggiunge e i due, dopo una discussione, si abbracciano ritrovando la complicità che sembrava persa.

Clementino, chi è: la carriera nell'hip hop e rap/ "In passato sopraffatto dalla cocaina"

Nell’episodio dal titolo “Ho fatto un casino”, Eva vive in preda ai sensi di colpa. La ragazza sta continuando a portare avanti la sua relazione con Giovanni ma incontrando Martino non riesce a mentire. I due, infatti, si incontrano sugli spalti dove lei sta guardando Giovanni fare skateboard e, tra una chiacchiera e l’altra, la ragazza decide di confessargli di aver baciato Federico.

Anticipazioni Skam Italia prossima puntata, 20 giugno 2025: Eva e Giovanni si ritrovano?

Le anticipazioni della prossima puntata di Skam Italia del 20 giugno 2025 continuano con l’episodio dal titolo “Lo sanno tutti a scuola” che si apre con una Eva disperata sotto casa di Giovanni. Da casa di Giovanni esce Martino spiegandole di aver provato a parlarci ma senza successo. A scuola, durante la ricreazione, Giovanni, insieme a Martino ed Elia, esce dall’aula senza considerare Eva e lei ci rimane malissimo.

A-Clark, chi è e fidanzata/ La collaborazione con Iva Zanicchi spopola sul web!

A scuola la situazione degenera quando Eva, mentre si trova in bagno, vede la scritta “Eva tr**a”. Delusa e amareggiata, Eva, nell’intento di cancellare l’insulto, si taglia un dito.