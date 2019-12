Skam Italia su Netflix nel 2020/ A Capodanno maratona con i primi episodi e sul set..

Skam Italia una serie tv? Si, anche, ma soprattutto un vero e proprio fenomeno di nicchia che è riuscito a conquistare il nostro Paese proprio come ha fatto, ancora prima, in altri posti, e adesso? Tutti sono in attesa di vedere i nuovi episodi della quarta stagione che arriveranno su Netflix proprio il prossimo anno con buona pace dei fan che hanno lottato a lungo, in questo finale 2019, per avere un rinnovo. Tim Vision, piattaforma che aveva la serie in esclusiva, aveva chiuso i ponti annunciando la cancellazione dopo la terza stagione, ma a correre in soccorso dei fan ci ha pensato proprio Netflix che con un comunicato ufficiale non solo ha fatto sapere che nel 2020 ospiterà Skam Italia 4 ma che dal primo gennaio avrà modo di regalare ai suoi abbonati una vera e propria maratona con gli episodi delle prime tre stagioni. In particolare, si legge: “A partire dal 1° gennaio 2020, le prime 3 stagioni di SKAM Italia saranno disponibili anche su Netflix, in co-esclusiva con TIMVISION. SKAM Italia e’ un remake della serie norvegese SKAM”.

SKAM ITALIA SBARCA SU NETFLIX, MARATONA DEI PRIMI EPISODI IN ATTESA DEI NUOVI

Lo stesso comunicato rivela poi i primi dettagli di Skam Italia 4 ovvero: “La regia e la sceneggiatura della quarta stagione sono affidate nuovamente a Ludovico Bessegato, produttore creativo per Cross Productions”. Le riprese dei nuovi episodi hanno preso già il via e il cast sembra essere stato confermato al gran completo e questo significa che i fan dovrebbero ritrovare Benedetta Gargari (Eleonora Sava), Ludovica Martino (Eva Brighi), Ludovico Tersigni (Giovanni Garau) e Federico Cesari (Martino Rametta). A loro si uniranno anche Giancarlo Commare, Beatrice Bruschi, Luca Grispini, Greta Ragusa e, tra gli altri, anche Francesco Centorame (Elia Santini). Al momento non c’è ancora una data ufficiale di messa in onda dei nuovi episodi ma siamo sicuri che gli abbonati Netflix avranno modo di passare il tempo con la maxi maratona che li attende.

