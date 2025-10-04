Il film "Skater Girl", ambientato in un villaggio rurale indiano, parla sì di sport e skateboard, ma soprattutto di libertà

Skater Girl è un coraggioso film della regista indiana Manjari Makijany, ambientato in un villaggio rurale nello Rajasthan, una regione dell’India. Il film racconta la storia di una ragazza adolescente, di nome Prerna, interpretata da Rachel Saanchita Gupta, che vive in questo villaggio senza poter essere se stessa: è condizionata dalla povertà in cui vive tanto da non riuscire neanche a frequentare regolarmente la scuola e dall’essere donna, quindi subalterna di fatto e con un destino scritto di un matrimonio che segue le regole di un contratto.

Così Prerna vive assillata dal padre che vuole mantenere il controllo su di lei, è una ragazza triste, con un destino segnato, neanche la madre che sente la sua sofferenza si può opporre a quanto ingiustamente subisce. In più vive in una società ancora segnata dalla divisione in caste. Il rapporto con il fratellino Ankush (Shafin Patel) è ciò che porta nella sua vita qualcosa di bello e di buono, è evidente che si vogliono bene.

In questo villaggio in cui tutto procede senza nessun cambiamento arriva una giovane donna da Londra, Jessica (Amy Maghera), e in seguito un suo amico Erick (Jonathan Readwin), con uno skateboard.

L’ordine e la tranquillità del villaggio vengono così sconvolti, è lo skateboard ad affascinare pian piano ragazzi e ragazze, è una novità che appassiona e Jessica ed Erick la sostengono assieme a Vikram (Ankit Yadav) che ha un piccolo hotel.

Lo skateboard fa emergere la domanda che tutti i ragazzi e le ragazze hanno, quella di essere liberi. Prerna lo dice in modo chiaro che lei sullo skateboard si sente libera e felice.

Gli adulti del villaggio, i maestri e i genitori reagiscono negativamente a questo diffondersi dello skateboard e di fatto lo impediscono, a nulla valgono i tentativi di Jessica ed Erick di bloccare questa reazione punitiva degli adulti.

Ma Jessica è una lottatrice e vuole dare a queste ragazze e ragazzi quella possibilità di essere liberi che li fa felici. Progetta così di costruire uno skatepark, all’inizio trova grandi difficoltà, le istituzioni non appoggiano la sua richiesta, tutto sembra scontrarsi contro il muro dei pregiudizi e delle tradizioni quando Jessica trova l’appoggio di una donna dell’alta società.

Così viene costruito lo skatepark e verrà organizzato anche un campionato. A questo punto la scena si concentra sulla giovane Prerna, che è costretta a subire un matrimonio proprio nel giorno in cui si svolge il primo campionato di Skateboard. E lei dovrà decidere se stare agli obblighi della sua casta o se prendersi il coraggio della libertà.

Skater Girl è un film che mostra come lo sport faccia emergere il desiderio di libertà che ogni giovane porta in sé e come lo stesso sport sia libertà. Skater Girl ha come tema lo skateboard, ma in realtà parla di libertà dentro un villaggio della profonda India, di una tensione interiore che non sopporta regole e ingiustizie.

