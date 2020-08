Sketch del telefono in tv/ Video: dalle risate col Trio a… (Techetechetè)

Gli sketch del telefono in tv protagonisti della puntata di Techetechetè in programma oggi, domenica 2 agosto 2020, su Rai 1 subito dopo il telegiornale. La celebre rubrica di casa Rai renderà omaggio a una forma di comicità molto apprezzata negli scorsi anni, ma che ancora oggi riesce a divertire il pubblico a casa per naturalezza e semplicità. Nel video di lancio proposto da Techetechetè compare subito uno dei punti fermi della commedia nostrana: parliamo de Il Trio, gruppo comico formato da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi. La clip di cui vi stiamo parlando è tratta dal programma “Pronto è la Rai?”, in onda nel 1987 su Rai 1 ed è una delle più famose del gruppo noto per l’exploit registrato tra gli anni ottanta e novanta.

SKETCH DEL TELEFONO IN TV, L’OMAGGIO DI TECHETECHETÉ

Gli sketch del telefono in tv hanno avuto grande successo con molti protagonisti della comicità italiana e Il Trio rappresenta certamente uno dei suoi alfieri. Il gruppo composto da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi è spesso riuscita a riproporre la tipica comicità surreale e dai ritmi veloci anche attraverso l’apparecchio telefonico, con trovate spiazzanti e finali a sorpresa. Ma di sketch del telefono in tv che resteranno nella storia della comicità ne troviamo a iosa: da Aldo, Giovanni e Giacomo passando per Carlo Verdone, fino ad Antonio Albanese e Franca Valeri, che proprio due giorni fa ha compiuto 100 anni. Qui di seguito vi proponiamo qualche video sul tema

“Appendere prego”

(Il Trio, 1985) Stasera una puntata dedicata al tema del telefono in tv.

"Pronto è la Rai?" di Alessandra Mannino#techetechete #2agosto





