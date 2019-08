SKIN DEGLI SKUNK ANANSIE COMPIE 53 ANNI/ “Buon compleanno a me!”

Buon compleanno a Skin degli Skunk Anansie! La straordinaria interprete di una delle band rock di maggior successo della storia della musica mondiale festeggia oggi 53 anni e per l’occasione ha condiviso una splendida foto su Instagram in cui ha ringraziato tutti i fan e le persone che le sono sempre state vicine. “Happy Birthday to me! Thank to ya’ll for letting me grow older disgracefully!” (“Buon compleanno a me! Grazie a te per avermi permesso di invecchiare vergognosamente”) scrive Skin con tanto emoticon con il sorriso. La voce degli Skunk Anansie poi rivela i progetti per il giorno del suo compleanno: “Looking forward to tearing it up in front of 750,000 Poles tonight! Congrats to us Skunks for hitting the no.1 spot on Rock Radio (“Stasera non vedo l’ora di strapparlo di fronte a 750.000 polacchi! Complimenti a noi Skunks per aver raggiunto il primo posto su Rock Radio”).

Skin: “legame speciale tra gli Skunk Anansie e il pubblico italiano”

Con “What you do for love” Skin e gli Skunk Anansie sono toranti alla grande con un brano che ha tutte le carte in regola per diventare una hit. Rabbia e passione, amore e dolore si mescolano in un crescendo di emozioni che scoppiano nel ritornello accattivante e martellante. Un brano che la band ha portato anche dal vivo durante il mini live organizzato in occasione dei 25 anni di carriera con tanto di concerti nel nostro Paese dove gli Skunk Anansie sono amatissimi. “Noi e gli italiani siamo perfetti gli uni per gli altri. Avete sempre amato il nostro mix di eccentricità e dolcezza, quest’ultima si ritrova soprattutto nei nostri pezzi più delicati” ha dichiarato Skin a Tiscali Spettacoli.it. Un tour che li ha visti impegnati in giro per il mondo con una serie di concerti sold out e diversi festival prestigiosi come quello di Glastobury su cui la performer ha detto: “essere la band più importante nella scaletta del festival di Glastobury. Era in assoluto la prima volta per un gruppo con una voce femminile, e per di più di colore”. Una carriera straordinaria quella di Skin che può vantare di “aver cantato “buon compleanno” per Nelson Mandela, insieme a Michael Jackson, Stevie Wonder e altri artisti fantastici”. Non solo, Skin ha incontrato anche Luciano Pavarotti e il Dalai Lama in occasione dell’evento per aiutare i bambini del Tibet.

Skin degli Skunk Anansie: “#MeToo è una grossa questione”

Voce unica nel panorama mondiale, Skin ha raccontato di aver preso ispirazione da tre mostri sacri come “Aretha Franklin, Stevie Wonder ed Ella Fitzgerald”. Parlando del nuovo singolo “What you do for love” ha rivelato: “ci sono volute due settimane di lavoro. La canzone parla degli abissi di corruzione di fronte a cui ci si trova, e che si devono affrontare in nome dell’amore”. In nome dell’amore, Skin si sente di difendere il #MeToo su cui ha dichiarato: “è una grossa questione su cui parlare, potrei scriverci su una tesi. Allora dico più in breve che è solo questione di tempo. Nessuno più dovrà essere trattato da appestato e da colpevole se subisce abusi, siamo sempre più forti se stiamo uniti e il #MeToo sta togliendo alle vittime la paura di parlare e cedere ai traumi subiti. La rivoluzione gender è nel suo momento migliore. Siamo quello che siamo e amiamo chi vogliamo amare”.



