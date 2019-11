Skioffi espulso?/ La polemica: “Yolandi sessista, inno alla violenza sulle donne” (Amici 19)

SKIOFFI IN “BORGHESE” AD AMICI 2019, OTTERRÀ IL BANCO?

Skioffi è stato il protagonista della settimana all’interno della scuola di Amici 19. Non c’è stato giorno in cui non abbiamo sentito parlare di lui tanto che lo stesso sfidante, Gabriele, si è lamentato di questo in saletta mentre stava preparando i pezzi per la sfida. Skioffi, nome d’arte di Giorgio Iacobelli (Casalvieri, 5 giugno 1992) si è presentato in trasmissione come un “jolly” ovvero uno in grado di rappare, scrivere e produrre ma questo non lo ha portato lontano e, anzi, potrebbe addirittura compromettere il suo percorso nella scuola. A causare tanto scalpore sono alcuni testi (soprattutto quello di Yolandi) che hanno fatto parte di un progetto artistico che lui ha “accettato” per creare scalpore e farsi conoscere al grande pubblico attraverso i social e YouTube. Sono proprio questi testi che raccontando di violenze e che sono stati definiti violenti e sessisti, che adesso lo mettono nei guai.

RUDY ZERBI FERMA L’INGRESSO DI SKIOFFI AD AMICI 19

La produzione di Amici 19 conosceva molto bene il passato artistico di Skioffi ma, nonostante tutto, ha approvato il suo percorso fino a portarlo sabato pomeriggio scorso in tv e inserirlo nella scuola ma con giudizio sospeso da parte di Rudy Zerbi che ha detto no proprio per il suo passato. In settimana il rapper ha avuto modo di parlare di scelte sbagliate e di come quelle siano delle vere e proprie storie che vogliono essere contro la violenza, e non il contrario. Adesso nella scuola ha presentato un progetto nuovo e per quello vorrebbe essere giudicato. La produzione però non può far finta di niente soprattutto per quello che è successo in rete e per la scia di polemiche che il caso si è trascinato dietro ed è per questo che ha messo ancora in discussione l’ingresso di Skioffi nella scuola.

“IL CASO SKIOFFI”, UNA COMMISSIONE PRONTA A DECIDERE

Se in un primo momento il cantante avrebbe dovuto solo affrontare Gabriele per sperare nella felpa nera e nell’ingresso ad Amici 19, adesso Skioffi ha un altro ostacolo da superare. La produzione ha preso due decisioni importanti riguardo al suo percorso annunciando al rapper che ci sarà una commissione di artisti, giornalisti e critici che valuterà e voterà la sua posizione ascoltando i suoi vecchi pezzi e i nuovi ma non prima di aver ascoltato le sue ragioni. Nel pomeridiano di venerdì, Skioffi ha avuto modo di scusarsi e di dirsi pronto a voltare pagina approfittando di questa nuova opportunità, questo basterà ad ottenere il loro sì. Solo se la commissione deciderà di farlo rimanere, lui oggi pomeriggio potrà sfidare Gabriele per cercare di ottenere il banco e rimanere nella scuola. In caso contrario dovrà lasciare lo studio ancora prima della sfida ed è per questo che oggi si presenterà in “borghese” in puntata.



