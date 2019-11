Skioffi/ Rischia il banco per la sfida, perderà? (Amici 19)

Allontanate le nuvole del dubbio, Skioffi continua il suo percorso ad Amici 19 con un sorriso senza pari. Il cantante è certo di essersi lasciato alle spalle il momento più nero e non si dimostra preoccupato della sfida di oggi che, secondo le anticipazioni sembra che riserverà importanti sorprese ai suoi fan. Forse anche perchè alle spalle ha già la sfida con Gabriele che gli ha permesso di ottenere un banco nella scuola che oggi rischiava di perdere per via di una sfida esterna che, alla fine, non sembra che ci sarà. Secondo gli altri elementi della sua squadra tra l’altro sia lui che Gaia potrebbero essere gli unici a permettere a tutti di poter portare a casa una vittoria. L’entusiasmo di certo non gli manca, come abbiamo potuto constatare durante le assegnazioni: La canzone del sole di Lucio Battisti potrebbe diventare con facilità un suo cavallo di battaglia, visto che ha già rivelato agli amici di avere un arrangiamento pronto a portata di mano. Il suo ingresso nel talent per ora sembra più che meritato, visto che Skioffi non sta prendendo sottogamba le lezioni con i prof, soprattutto per quanto riguarda la lezione di chitarra con Stash. Non mancano ovviamente i suoi show, sempre molto divertenti per tutti gli alunni. In compagnia della tastiera, il cantante si è lanciato in una sua personale versione de Il pinguino innamorato. Clicca qui per guardare il video di Skioffi.

Skioffi, Amici 19: il neo è la concentrazione

Il neo di Skioffi continua ad essere la concentrazione: Amici 19 lo ha messo subito alla prova e dopo essere riuscito a conquistare il banco, si ritrova di nuovo in sfida con la maggior parte della sua squadra. Da un lato i fan sono sicuri che il cantante riuscirà a conquistare i professori ancora una volta, ma c’è chi teme che Skioffi sia un po’ vittima del suo eccesso di sicurezza. Mentre molti altri concorrenti si sono abbandonati alle lacrime, il ragazzo infatti dimostra di avere il sorriso sempre pronto e di non vedere alcuna difficoltà all’orizzonte. Le telecamere ci mostrano il vero Skioffi oppure per ora siamo entrati in contatto solo con una delle sue maschere? Il dubbio rimarrà ancora, almeno fino a che non scopriremo qualcosa di più sullo stato d’animo del cantante. Sembra che l’essere solare sia una delle caratteristiche più evidenti del giovane artista, come dimostra il commento di Tormento, ovvero il Massimiliano Cellamare dei Sottotono. “Troppo contento bro! Anche per come stai gestendo tutte le polemiche. Sono esperienze che ti serviranno anche per il futuro che ti aspetta. Resta sempre luminoso come sei”, ha scritto in un commento nei giorni scorsi, dando così tutto il il supporto possibile al suo ‘nipotino’. “Ti voglio bene zione”, ha commentato infatti il cantante. Clicca qui per guardare il post di Skioffi e leggere i commenti.

“Sono dentro”

Visualizza questo post su Instagram Sono dentro !! #amici2019 Un post condiviso da SKIOFFI (@skioffi) in data: 23 Nov 2019 alle ore 11:45 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA