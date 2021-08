Skov Olsen al Napoli?/ Calciomercato news, parte la caccia al sostituto di Insigne

CALCIOMERCATO NEWS, SKOV OLSEN AL NAPOLI

Il calciomercato può essere davvero imprevedibile e l’addio di Lorenzo Insigne potrebbe portare Andreas Skov Olsen al Napoli in questi frenetici giorni di agosto. Stando alle indiscrezioni provenienti dall’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il ventunenne danese sarebbe un elemento utile per ripartire dopo la partenza del capitano partenopeo, finito nel mirino dell’Inter viste le tante difficoltà incontrate nel trovare un’intesa con il patron De Laurentiis in merito al rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2022. Il rapporto che lega invece Olsen al Bologna, squadra in cui gioca appunto, scadrà soltanto nel giugno del 2024 e per aggiudicarselo il Napoli dovrà versare ai rossoblu almeno 15 milioni di euro. Una somma questa facilmente recuperabile dall’eventuale cessione di Insigne, valutato invece tra i 25 ed i 30 milioni. La trattativa deve ancora entrare nel vivo ed i dirigenti del Napoli stanno comunque valutando anche altre soluzioni da percorrere in questo senso.

CALCIOMERCATO NEWS, SI CERCA UN SOSTITUTO PER INSIGNE

Le chances di vedere Andreas Skov Olsen al Napoli potrebbero quindi crescere se l’Inter farà davvero sul serio per Insigne. Nella passata stagione Olsen è stato in grado di collezionare due reti ed ha fornito tre assist vincenti per i suoi compagni in 26 presenze totali in campionato con la maglia del Bologna. Stando ai rumors più recenti però i partenopei sarebbero interessati anche ad un altro calciatore danese che milita in Italia, ovvero Mikkel Damsgaard della Sampdoria.

