Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, Galtier: “Non posso dire se arriva adesso”

Calciomercato news, mister Galtier commenta le voci su Skriniar al PSG

Il tormentone di calciomercato relativo al trasferimento di Milan Skriniar al PSG continua a tenere banco in orbita Inter e non solo per questo sabato di trattative. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023, Skriniar nei giorni scorsi avrebbe comunicato alla società nerazzurra di volersi prendere ancora del tempo per valutare le eventuali proposte per il suo futuro, rifiutando quindi la proposta da 6,5 milioni di euro, che diventerebbero 6,8 all’ultimo anno, fino al 2027.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il sostituto di Dumfries e quanto serve per avere Skriniar

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha commentato i rumors sullo slovacco spiegando: “Prima della finestra di mercato ho detto che ci sarebbero stati arrivi solo in caso di partenze. È andato via Sarabia, ora il club e Luis Campos stanno lavorando per un’ulteriore opzione offensiva. Per quel che riguarda Skriniar ho visto le informazioni che sono uscite ma non posso dire se verrà in questa sessione o la prossima estate. Non posso dirvelo. La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori e devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno.”

Addio a Leao, Skriniar, Zaniolo?/ Il Napoli insegna: cedere i big (talvolta) è positivo

Calciomercato news, Milan Skriniar al PSG se non rinnova con l’Inter

Le chances di vedere Milan Skriniar al PSG tra questa e la prossima sessione di calciomercato stanno dunque aumentando nelle ultime ore. L’Inter non sembra intenzionata ad effettuare ulteriori rilanci per cercare di convincere il centrale a restare a Milano con la consapevolezza che lo stesso calciatore ha grande stima per i nerazzurri di cui è diventato il capitano, come sottolineato pure dagli striscioni dei tifosi.

I lombardi non si possono in ogni caso permettere di pareggiare l’offerta da 8 milioni di euro a stagione che, secondo Tuttosport, i parigini avrebbero presentato a Skriniar ed ai suoi agenti, rimanendo così intorno alla cifra massima stabilita per gli stipendi degli altri giocatori di caratura internazionale presenti in rosa come il Campione del Mondo Lautaro Martinez.

Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, in Francia si parla molto dell'addio all'Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA