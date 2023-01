Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, in Francia si parla molto dell’addio all’Inter

Calciomercato news, l’Equipe dà per imminente il passaggio di Skriniar al PSG

Il passaggio di Milan Skriniar al PSG sembra essere sempre più imminente stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore. Già nella giornata di ieri il giocatore, tramite il suo entourage, aveva fatto sapere all’Inter di non voler ancora accettare la proposta di rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2023, rifiutando quindi l’offerta di prolungamento fino al 2027 con adeguamento di stipendio a 6,5 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar, per ora niente rinnovo e adesso è vicino al PSG

Il centrale slovacco, che sarà libero di firmare con un’altra squadra dal prossimo mese, avrebbe dunque preso ancora tempo per valutare le varie opzioni per il suo futuro. Secondo quanto rivelato dalla stampa francese de L’Equipe, il Paris Saint-Germain avrebbe già trovato l’intesa con il ventisettenne Skriniar a cifre più alte rispetto a quelle proposte dalla società nerazzurra: nella Ville Lumière il difensore potrebbe infatti guadagnare addirittura 9 milioni di euro all’anno, troppi per le casse interiste.

Calciomercato Inter news/ Marotta spegne le voci: "Non c'è niente su Kessie-Brozovic"

Calciomercato news, Milan Skriniar al PSG già a gennaio per i francesi

Le chances di vedere Milan Skriniar al PSG già entro la fine di questo gennaio di calciomercato non sono quindi poi così scarse come si pensava inizialmente. Accostato ai parigini da diverso tempo, in Francia Skriniar potrebbe avere inoltre la possibilità di giocare con campioni assoluti di livello internazionale come Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi, altro aspetto da non sottovalutare nonostante la presenza nella rosa dell’Inter di calciatori importantissimi come il Campione del Mondo Lautaro Martinez.

Lo stesso Skriniar è sempre parso molto orgoglioso di vestire la maglia nerazzurra diventano anche capitano come accaduto in occasione della Supercoppa Italiana vinta questa settimana in maniera netta e meritata contro il Milan, sebbene poi la coppa sia stata alzata dall’indisponibile Handanovic. All’Inter finora Skriniar è stato in grado di collezionare 241 presenze complessive arricchite da 11 reti e 5 assist vincenti per i compagni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Dumfries si avvicina alla Premier, Tottenham su Hincapie

Ricordiamo infine che non è da escludere nemmeno la possibilità che Skriniar si trasferisca al Paris Saint-Germain a parametro zero dal prossimo primo di luglio se avrà già trovato l’intersa con il club ma l’Inter preferirebbe monetizzare il più possibile dalla partenza di un giocatore di alto livello come lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA