Skriniar al PSG?/ Calciomercato, previsto un nuovo incontro con l’Inter per martedì

Calciomercato news, nuovo incontro per Milan Skriniar al PSG

In questa domenica di luglio continua a tenere banco il tormentone di calciomercato legato al trasferimento di Milan Skriniar al PSG. I parigini hanno messo nel mirino da ormai diverso tempo il difensore slovacco dell’Inter, sotto contratto fino al giugno del 2023 e quindi fino al termine della stagione che sta per cominciare, ma la richiesta da 80 milioni di euro ha sin qui frenato l’operazione che potrebbe entrare definitivamente nel vivo questa settimana.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, dopo un icontro con il direttore sportivo Henrique nei giorni scorsi, nella giornata di martedì sarebbe in programma un altro meeting tra le parti per limare il distacco rispetto all’offerta dei francesi che sarebbero arrivati a proporre 50 milioni di euro. I lombardi non sarebbero inoltre interessati ad eventuali contropartite tecniche, preferendo reinvestire su altri obiettivi la somma richiesta.

Calciomercato news, Skriniar al PSG prima di Bremer all’Inter

In settimana potrebbero dunque arrivare novità importanti riguardo al passaggio di Milan Skriniar al PSG. Per sostituire al meglio il ventisettenne, l’Inter ha praticamente messo le mani su Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano sembrava essere in procinto di firmare con i nerazzurri già lunedì ma i rumors delle ultime ore raccontano che l’Inter vuole prima completare la cessione di Skriniar al Paris Saint-Germain prima di definire la trattativa con il patron Urbano Cairo.

