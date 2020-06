Skriniar al Real Madrid?/ Calciomercato, l’Inter lo valuta almeno 80 milioni di euro

Pubblicità

Milan Skriniar non si muove. Più o meno, l’indicazione di calciomercato che arriva dall’Inter è questa se consideriamo quanto viene riportato da Mundo Deportivo. Sulle tracce del difensore slovacco c’è in particolar modo il Real Madrid: le indiscrezioni dalla Spagna dicono che i blancos sono alla ricerca di un centrale di grande impatto e futuribilità che possa prendere il posto di Sergio Ramos. Il capitano, anche se dovrebbe rimanere nella capitale almeno per il prossimo anno, ha 34 anni e si avvia alla fase ultima della straordinaria carriera; il Real Madrid a dirla tutta aveva anche pensato in anticipo al suo sostituto, ma i 50 milioni di clausola rescissoria spesi per arrivare a Eder Militao non hanno per il momento portato frutti, nel senso che il calciatore – nel mirino di alcune società, tra cui potrebbe esserci la Juventus – non è riuscito a dare prova delle sue abilità.

MILAN SKRINIAR AL REAL MADRID?

Da qui l’intenzione di arrivare ad un altro centrale: i nomi che circolano ormai sono quelli e li conosciamo, ma l’idea di fondo è che almeno quest’anno sarà difficile che cambino squadra. Matthijs De Ligt è ancorato alla Juventus che ha speso un capitale per portarlo a Torino e sviluppare con lui un progetto a lungo termine; il suo connazionale Stefan De Vrij è naturalmente blindato dalla stessa Inter, il terzo olandese è chiaramente Virgil Van Dijk ma il Liverpool da quell’orecchio non ci sente, e il prezzo farebbe paura anche allo sceicco più ricco al mondo. Lo stesso si potrebbe dire per Kalidou Koulibaly, anche se forse qui il discorso potrebbe essere diverso: il senegalese potrebbe realmente andarsene dal Napoli, ma preferirebbe la Premier League e gli stessi partenopei sanno bene che in Inghilterra potrebbero trovare terreno economicamente più fertile.

Ecco allora l’idea del Real Madrid di mettere le mani su Skriniar, che è un difensore che con le debite distinzioni potrebbe essere simile a Sergio Ramos: grande capacità di marcatura, carisma e forza fisica sono le caratteristiche che hanno abbagliato l’Inter. Nella difesa a tre impostata da Antonio Conte lo slovacco ha perso qualcosa del suo potenziale, ed è anche per questo che i nerazzurri potrebbero comunque pensare di fare cassa attraverso una sua cessione; prima però dovrebbero individuare un difensore che possa prenderne il posto diventando più funzionale nella retroguardia del tecnico salentino, ed è questa la parte poco semplice. Per questo motivo l’Inter avrebbe già risposto al Real Madrid che sì, Skriniar è tecnicamente una potenziale cessione di calciomercato ma non lascerà la Pinetina per meno di 80 milioni di euro. Tradotto, nell’epoca post-Coronavirus è come dire che non si sposterà; vedremo però se ci saranno novità in merito…



